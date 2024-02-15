Erdoğan yüksek yargıya savaş açtı: "Danıştay'a sessiz kalmamız mümkün değil. AYM’nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır gezisi dönüşü, uçağa alınan gazetecilerin ilettiği sorulara yanıt verdi.

Erdoğan’ın gündeminde dış politika olduğu kadar iç siyaset de vardı. Erdoğan, Danıştay’ın son verdiği FETÖ’den ihraç edilen bazı yargı mensuplarının iadesine yönelik karara tepki gösterdi ve Yargıtay hariç yüksek mahkemelere ateş püskürdü:

“Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum.”

MUHALEFETE SAVAŞ ÜZERİNDEN YÜKLENDİ KOCA’YI UNUTTU

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde deprem bölgesine yaptığı ziyaretler ve şehirlerin inşasıyla ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, muhalefete Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın uğradığı protestoyla yüklendi. Ancak aynı gün hükümeti temsilen anmada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın uğradığı protestoya değinmedi:

“Biz bölgede yapımı devam eden konutları tamamlamaya çalışıyoruz. İnşaatlar bitip konutlar tamamlandıkça da sahiplerine teslim ediyoruz. Sözümüzü tutarak benzeri görülmemiş bir inşaat seferberliğini başlattığımızı ortaya koyduk. Bunu aslında muhalefet de çok iyi biliyor. Hatay'da geçen gün muhalefetin belediye başkanlarını, genel başkanlarını halk orada yuhaladı. Meydana bile sokmadı. ‘Biz size inanmıyoruz. Siz bizi aldattınız. Şimdi utanmadan yine karşımıza çıkıyorsunuz.’ dediler.

Bölgede konutları, köy evlerini, ahırları peyderpey yapmaya devam ediyoruz. İnşallah bitirdikçe de bunları vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Konutlar altyapısıyla, üst yapısıyla güven veriyor.”

ERZİNCAN’DAKİ FACİA: SORUŞTURMALARIN NETİCESİNE GÖRE ADIMLAR MUTLAKA ATILACAKTIR

Erzincan İliç’de madende yaşanan faciaya değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Burada da maalesef böylesine büyük boyutta bir heyelan yaşandı. 600 civarında madencinin çalıştığı bu yerde 9 vatandaşımız maalesef şu anda toprak altında. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk andan itibaren valimiz bölgedeydi. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya bizzat AFAD'la birlikte olaya müdahil oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bizimle beraberdi. Yurda dönmesinin olay yerine geçmesinin faydalı olacağını düşündük ve onu da hızlıca bölgeye gönderdik. Bugün itibarıyla İçişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız olayları yakından takip ediyorlar, çalışmaların koordinesini üstlenmiş durumdalar. Bu heyelanın teknik incelemeleri, soruşturmaları başladı. Soruşturmaların neticesine göre adımlar mutlaka atılacaktır. Bu aşamada önceliğimiz madencilerimize ulaşabilmek.”

Erzincan İliç’deki madende yaşanan facia ilk değildi. Uzmanların maden bölgesinde göçük yaşanabileceğine dair uyarıları yıllar boyunca görmezden gelindi. Madenin ortaklarından birisi de hükümete yakınlığıyla tanınan Çalık Holding’di. Bölgede siyanür sızıntı olması ve bunun Fırat Nehri’ne karışmasından endişe ediliyor.

“DANIŞTAY'IN ALDIĞI BU KARARA DA SESSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL ANAYASA MAHKEMESİ’NİN ALMIŞ OLDUĞU BU KARARLARI HAZMEDEMİYORUM”

Erdoğan’a uçaktaki gazetecilerin ilettiği sorulardan birisi de “FETÖ'yle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 450 hakim ve savcı ihraç edilmişti. Danıştay 5. Dairesi bu 450 hakim ve savcıyı göreve iade etti. Bu skandala HSK'nın bir itirazı vardı. Danıştay bu itirazı değerlendirmeye almadı. Bu skandal kamuoyunda da çok ciddi tepki gördü. Bu konuda düşüncelerinizi ve tavrınızı merak ediyoruz” oldu.

Erdoğan söz konusu soruya Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bazı kararları hazmedemediğini belirterek yanıt verdi. Erdoğan, Danıştay’ın kararına sessiz kalmayacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

“FETÖ denen bu şer şebekesinin, terör yapılanmasının belini kırdık. FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor. Biz FETÖ'nün iç yüzünü anlatmaya, onlarla her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz. Mücadelemiz bitmiş değil. Son kukla da Türkiye'ye zarar veremez hale getirilene kadar devam edeceğiz.

Yüzlerindeki değişik maskeleri yırtıp atıyoruz ve bunlar böylece meydana çıkıyor. Her kılığa giren bu iradesiz şarlatanların ensesinde olacağız. Fakat Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum.

Danıştay zaman zaman yapıyor, bu tür kararlarla bizi rahatsız ediyor ama Anayasa Mahkemesi’nin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor. Mesela Anayasa Mahkemesi bir de BTK'yla ilgili bir karar almış. Hani bunun neresinden gireceksin? Nasıl böyle bir karar alınır? Biz de bu işin üzerine üzerine giriyoruz, gideceğiz. Danıştay'da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız.”

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, geçen hafta düzenlenen ve Erdoğan'ın da katıldığı programda, "Anayasa Mahkemesi kararlarına beğenilmese dahi uyulması anayasal zorunluluktur" çıkışında bulundu. Arslan'ın çıkışı büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Gerçek Gündem