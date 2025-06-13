Gezici Araştırma'dan Dikkat Çeken Anket: İşte Seçmenin AKP'deki Favori Siyasi Aktörleri

Gezici Araştırma'nın son anketinde katılımcılara "AK Parti denildiğinde aklınıza gelen ve en beğendiğiniz siyasi aktör kim?" sorusu yöneltildi. Seçmenlerin yüzde 39,5'i Hakan Fidan derken ikinci sırada Murat Kurum yer aldı.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
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Gezici Araştırma'dan Dikkat Çeken Anket: İşte Seçmenin AKP'deki Favori Siyasi Aktörleri
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Gezici Araştırma Merkezi'nin 2–7 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği kapsamlı kamuoyu araştırması, seçmenin AKP'de en çok beğendiği siyasi aktörlere ışık tuttu.

2023 Mayıs Milletvekili seçim sonuçları dikkate alınarak hazırlanan örneklem, Türkiye genelini yansıtacak biçimde yapılandırıldı. Cinsiyet ve yaş kotalarına göre belirlenen 18 yaş üstü 2 bin 484 kişiyle yüz yüze görüşüldü.

Gezici Araştırma'dan Dikkat Çeken Anket: İşte Seçmenin AKP'deki Favori Siyasi Aktörleri - Resim : 1

AKP DENİLİNCE İLK AKLINA GELEN İSİM

Katılımcılara "AK Parti denildiğinde aklınıza gelen ve en beğendiğiniz siyasi aktör kim?" sorusu yöneltildi. Bu soruya verilen yanıtlar, partide öne çıkan yeni figürlerin halk nezdinde nasıl bir izlenim bıraktığını da ortaya koydu.

Ankete göre katılımcıların yüzde 39,5'i Hakan Fidan ismini verdi. Bu oranla Fidan, AKP ile en çok özdeşleştirilen ve en çok beğenilen siyasi aktör olarak öne çıktı.

Yüzde 33,9'luk oranla Murat Kurum ikinci sırada yer aldı. Yüzde 30,1'lik destekle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya üçüncü sırada dikkat çekti.

Selçuk Bayraktar, katılımcıların yüzde 28,1'i tarafından beğenilen bir figür olarak listede yer bulurken,
Süleyman Soylu, yüzde 26,5 ile beşinci sıraya yerleşti.

Gezici Araştırma'nın paylaştığı anket sonucu şöyle:

Gezici Araştırma'dan Dikkat Çeken Anket: İşte Seçmenin AKP'deki Favori Siyasi Aktörleri - Resim : 2

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