Bülent Arınç'ın mesajı kime: "İlkesizliği ve vefasızlığı siyasi manevra kabiliyeti gibi görenler..."

AKP’li Bülent Arınç, zaman zaman yaptığı dikkat çeken çıkışlarına bir yenisini daha ekledi. Arınç, İBB eski Başkanlarından Kadir Topbaş’ı övgüyle andığı mesajında, hayatta olduğu zamanda gerekli vefa ve sevginin zamanında gösterilmediğine dikkat çekti.

Arınç’ın mesajında en çok dikkat çeken hususlardan birisi de Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan için kullandığı ifadelerdi. Arslan ve başkanlığını yaptığı AYM, MHP lideri Bahçeli başta olmak üzere, iktidar cephesi tarafından da sık sık hedef tahtasına oturtuluyordu.

Arınç, Arslan’ın AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzüne karşı yaptığı konuşmayı takdirle takip ettiğini belirtti.

AYM Başkanı Arslan, ilgili konuşmasında, “Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını ya da hükümlere ilişkin yorumlarını beğenmeyip buna katılmayabiliriz. Ancak bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uyulması anayasal bir zorunluluktur” ifadelerini kullanmıştı.

'BU MİLLETİN KABUL EDİLMİŞ DUASI OLDUNUZ'

Arınç, Arslan’a yönelik, “Verdiğiniz hikmet dolu örnekler beni çok duygulandırdı. Temel hak ve özgürlüğün korunması, ahde vefa ilkelerini çok güzel ifade ettiniz. Sayın başkan, sizi ve size yoldaş olan işte, gönülde, fikirde bir olduğunuz çalışma arkadaşlarınızı çok seviyor ve takdir ediyoruz” diye yazdı.

Ayrıca, “Son zamanlarda size yöneltilen hakaretamiz ifadeler, istihza dolu cümleler, tezyif edici ithamlar ve tehditleri şiddetle kınıyorum. Sizler bu milletin kabul edilmiş duası oldunuz” diyerek Arslan’a destek çıkan Arınç, şunları söyledi:

“İyi ki varsınız ve hep var olasınız. Sizleri savunması gerekenlerin suskunluğunu üzüntüyle takip ediyorum. Merhum Aliya’nın dediği gibi “ve her şey bittiğinde, hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır”

Vefa ve ilkeler üzerine... pic.twitter.com/pg98TJrE8X — Bülent Arınç (@bulent_arinc) February 14, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem