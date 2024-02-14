Bu kez troller değil, facia neden oldu: Murat Kurum sosyal medyada zirvede!

Sık sık AKP'ye yakı sosyal medya fenomenlerinin yardımıyla sosyal medya gündeminde zirveye oturan Murat Kurum, bu kez bakanlık döneminde Erzincan İliç'teki maden ocağına verdiği izinler nedeniyle Trend Topic'e yerleşti

Bu kez troller değil, facia neden oldu: Murat Kurum sosyal medyada zirvede!

Erzincan İliç’te ‘heyelan’ sonucu dokuz işçinin toprak altında kaldığı maden ocağıyla ilgili 2022’de dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un soru önergesi bombardımanına tutulduğu ortaya çıktı.

AKP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Murat Kurum'un onayıyla maden alanının 3 kata çıkarılmasına sosyal medyada tepki gösterildi.

Kısa sürede Trend Topic listesinde zirveye çıkan Murat Kurum, sık sık iktidar yakın sosyal medya trolleri tarafından olumlu ifadelerle Twitter'da (X) gündeme yerleştiriliyordu. Kurum, bu kez eleştirlerle zirvedeki yerini korudu.

Kurum'a ilişkin yazılan bazı eleştiriler şöyle:

Bu kez troller değil, facia neden oldu: Murat Kurum sosyal medyada zirvede! - Resim : 1

Bu kez troller değil, facia neden oldu: Murat Kurum sosyal medyada zirvede! - Resim : 2

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