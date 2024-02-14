Canlı yayına sarhoş çıkan Serdar Ortaç, CHP ve Tarkan'a küfür etti

MS hastalığına yakalanan şarkıcı Serdar Ortaç, son dönemde sosyal medyada ettiği küfürlerle gündeme geliyor.

Bir dönem şarkılarıyla listelerde en üst sıralarda yer alan pop yıldızı, hastalığının yanı sıra aşırı alkol tüketiyor. Instagram'da bir canlı yayına katılan Ortaç'ın sarhoş olması ve kullandığı ifadeler dikkati çekti. Şarkıcı önce canlı yayınını seyreden takipçilerine "Hepiniz CHP'lisiniz i*neler" diyerek hakaret etti.

Ortaç bir hayranının, Tarkancılar ve Serdarcılar şeklinde iki grup olduğundan bahsederken lafa girip "S*keyim Tarkan'ı" dedi. Ortaç'ın kontrolü yitirmesinin ardından evdeki yardımcısı telefonu ele geçirip yayını sonlandırdı.

TİKTOK'DA DA KÜFÜR ETMİŞTİ

Daha önce TikTok'ta yaptığı küfürlü yayın sebebiyle platform kendisini engellemişti. Ortaç, bu engellemeye yine küfürle karşılık vermişti:

"'Türkiye'de TikTok'u yasaklatmazsam o.... çocuğuyum. Sen koskoca Selçuklu'dan Osmanlı'ya 3500 yıllık Türk milletini dize getireceğini mi sanıyorsun?'"