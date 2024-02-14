Alana girmek isteyen kayıp işçilerin aileleri engellendi!

Erzincan'da meydana gelen faciada, toprak altında kalan işçilerin ailelerinin engellendiği bildirildi.

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Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik'e ait altın madeninde dün meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan dokuz işçiyi arama - kurtarma çalışmaları sürerken, CHP eski milletvekili Hüseyin Aygün, toprak altında kalan işçilerinin ailelerin alana girişinin engellendiğini duyurdu.

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Aygün, sosyal medyadan yayımladığı videoda, “Malatya’dan aileler gelmiş. Şimdi Tunceli Çemişgezek’ten aileler burada. Şu an emniyet müdürüyle tartışıyorlar. İçeriye girmek istiyorlar ve engelleniyorlar. Temaslar sürüyor. Biz de ilçe emniyet müdürü Kenan Beyle ve Vali yardımcısıyla görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

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