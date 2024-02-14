Ankara'daki gergin toplantı ayrılık getirdi: İYİ Parti Ankara İl Başkanı görevinden alındı

Gergin toplantı sonrası İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevinden alındı.

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Ankara'daki gergin toplantı ayrılık getirdi: İYİ Parti Ankara İl Başkanı görevinden alındı

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katıldığı toplantıda, Etimesgut Belediye Başkan adayı Hilmi Özer protesto edilmişti.

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Salondaki kişiler "Kürşad Zorlu istifa", "Burak Akburak istifa" ve "Başkan Mansur Yavaş" sloganları attı.

Bu protestolar üzerine İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevinden alındığı kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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İYİ Parti Ankara
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