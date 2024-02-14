İYİ Parti'nin Ankara'daki aday tanıtımında ortalık karıştı: "Kürşad Zorlu istifa, Başkan Mansur Yavaş" sloganları atıldı
Ankara'da aday tanıtım toplantısı yapan İYİ Parti'de Etimesgut Belediye Başkan adayı Hilmi Özer protesto edildi. Ayrıca "Kürşad Zorlu istifa", "Burak Akburak istifa" ve "Başkan Mansur Yavaş" sloganları atıldığı öğrenildi.
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İYİ Parti'nin Ankara adayları tanıtım toplantısında olay çıktı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katıldığı toplantıda, Etimesgut Belediye Başkan adayı Hilmi Özer protesto edildi.
Protesto eden kişiler "Kürşad Zorlu istifa", "Burak Akburak istifa" ve "Başkan Mansur Yavaş" sloganları attı.
Gergin toplantı sonrası İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevinden alındığı bilgisi verildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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