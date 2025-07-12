Kellik Tedavisinde Çığır Açan Gelişme: İspanyol Bilim İnsanları Son Noktayı Koydu

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San Carlos Klinik Hastanesi’nde yürütülen çalışmada, uzmanlar saç köklerini yeniden canlandırmak için yağ dokusundan elde edilen kök hücrelerle enerji molekülü ATP’yi bir araya getirdi. Uluslararası tıp dergisi Stem Cell Research and Therapy’de yayımlanan araştırmaya göre, fareler üzerinde yapılan deneylerde tedavi çarpıcı etkiler gösterdi. Erkek farelerin tamamında saç uzaması gözlemlenirken, yarısında tam saç büyümesi sağlandı. Dişi farelerin ise yüzde 90’ında yoğun ya da tamamen saç uzaması tespit edildi.

SAÇ KÖKLERİNİ YENİDEN CANLANDIRIYOR

Araştırmayı yürüten ekipte yer alan San Carlos Hastanesi Dermatoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Eduardo López Bran, uyguladıkları yöntemin saç köklerini uyararak yeniden büyüme sürecini aktive ettiğini belirtti. Henüz insanlar üzerindeki klinik deneyler tamamlanmasa da, mevcut verilerin oldukça umut verici olduğunu ve saç dökülmesine karşı etkili bir alternatif oluşturabileceğini ifade etti.

ALOPESİ MİLYONLARI ETKİLİYOR

Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen androgenetik alopesi, erkeklerde genellikle alın ve tepe bölgelerinde açılmayla, kadınlarda ise saç çizgisinde incelme ile kendini gösteriyor. ABD'de bu rahatsızlıktan etkilenen kişi sayısının yaklaşık 80 milyon olduğu tahmin ediliyor.

SAÇ EKİMİNE ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?

Yeni tedavi yöntemi, son yıllarda artan saç ekimi operasyonlarına alternatif oluşturabilir. Özellikle Türkiye ve ABD gibi ülkelerde yoğun rağbet gören saç ekimi işlemleri hem maliyetli hem de birden fazla uygulama gerektirebiliyor. Ayrıca uzmanlar, kontrolsüz ve denetimsiz operasyonların ciddi sağlık riskleri doğurabileceği konusunda uyarıyor.

Öte yandan, alopesi tedavisinde kullanılan finasterid ilacının bazı kişilerde "post-finasterid sendromu" (PFS) adı verilen kalıcı yan etkilere yol açabileceği de biliniyor.

YAŞLANMA SÜRECİYLE BAĞLANTISI İNCELENİYOR

Kellik tedavisindeki bu atılım, yaşlanma süreciyle ilgili yürütülen diğer bilimsel araştırmaları da tetikliyor. Örneğin, Stanford Üniversitesi öncülüğünde yapılan geniş kapsamlı bir çalışmada, insan vücudunun özellikle 44 ve 60 yaşlarında biyolojik olarak önemli değişimlerden geçtiği ortaya konmuştu. Bu tür bulgular, saç dökülmesi gibi yaşla ilgili durumların daha iyi anlaşılması için yeni fırsatlar sunuyor.

Madridli bilim insanlarının geliştirdiği bu yeni yaklaşım, saç dökülmesine karşı daha güvenli, yan etkisiz ve etkili tedavi yöntemlerinin yolunu açabilir.