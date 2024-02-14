Perihan Koca'dan Bakanlığa soru önergesi: Siyanürün Fırat Nehri’ne karışmasını engellemek için ne gibi önlemler alındı?

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik’in işlettiği Çöpler Altın Madeni’nde toprak kayması meydana gelmişti.

Faciada 9 işçinin göçük altında kaldığı resmi mercilerce söylenirken, bu sayının daha fazla olduğu da belirtiliyor.

TÖP Sözcüler Kurulusu Üyesi ve DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, yaşanan ekokırım hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na soru önergesi verdi.

Koca, X(eski adıyla Twitter) hesabından, verdiği soru önergesini şu sözlerle paylaştı:

“Sermaye ve devletin el ele vererek altını üstüne getirdikleri Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Köyü’ndeki madende dün meydana gelen göçükte siyanürlü İliç sahasının çökmesi sonucunda enkaz altında en az 9 maden işçisinin kaldığı ifade ediliyor. Söz konusu madende göçen kütlenin 10 milyon metreküp olduğu söyleniyor. Tarihte eşine az rastlanır ve etkisi uzun sürecek bir ekokırımla karşı karşıyayız.

Konu ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sorduk:

-Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold maden şirketinin işlettiği maden sahasında meydana gelen çökme sonucunda göçük altında kalan işçi sayısı kaçtır?

-Söz konusu kazada toprağa ve yeraltı sularına karışması muhtemel siyanür miktarı nedir? Siyanürün yeraltı sularına ve Fırat Nehri’ne karışmasını engellemek için ne gibi önlemler alınmıştır?

-Söz konusu şirketin maden sahasını genişletme talebi hangi bilimsel gerekçelere göre olumlu karşılanmış, ÇED raporu hangi gerekçelerle olumlu olarak verilmiştir?

-Uzmanlara göre siyanürün yeraltı sularına ve Fırat Nehri’ne sızmasının engellenmesinin mümkün olmadığı ifade edilmiş ve topraktaki asitlik artışının toksik elementlerin çözünmesini ve yeraltı-yerüstü sulara bulaşmasını/karışmasını kolaylaştıracağı ifade edilmektedir. Bakanlığınızın bu konuda aldığı bir önlem var mıdır?”

Kaynak: Gerçek Gündem