"Kararlara uyulması zorunluluktur" demişti... Saray'dan AYM Başkanı Arslan'a yanıt

Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) atanan yeni üye Yılmaz Akçil'in Andiçme Töreni bugün yüksek mahkemenin salonunda yapıldı. Törende konuşan AYM Başkanı Zühtü Arslan, salonda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek devam eden yargı krizine dair net mesajlar verdi.

"Anayasa’yı yorumlamak konusunda nihai yetki Anayasa Mahkemesi’ne verilmiştir" diyen AYM Başkanı Arslan, "Temyizden geçerek kesinleşmiş yargı kararlarından sonra AYM’nin verdiği karardan veya yaptığı yorumdan sonra kararın beğenilmemesi ya da yorum farkı bulunduğu gerekesiyle uyulmamasının hiçbir anayasal ve yasal zemini, temeli yoktur" dedi.

Yüksek Mahkeme Başkanı "Elbette, AYM’nin kararını beğenmeyebiliriz ama bir hukuk devletinde beğenmesek de bu kararlara uyulması Anayasal zorunluktur" ifadelerini kullandı.

153. MADDEYİ HATIRLATTI: “KARARA UYULMAMASI DURUMUNDA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİ ZEDELENECEK”

AYM Başkanı Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nitekim Anayasa’nın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararları kesin olup ‘yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar’. Öte yandan, anayasanın üstünlüğünü ve temel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlamayı amaçlayan anayasa yargısının işlevsel olması verilen kararların yerine getirilmesine bağlıdır.

Karara uyulmaması durumunda hukukun üstünlüğü ilkesi zedeleneceği gibi yargılamanın da bir anlamı olmayacaktır. Esasen ihlal kararlarının icrası, sadece Anayasa’nın 153. maddesinin değil, aynı zamanda ve her şeyden evvel Anayasa’nın hepimizi bağlayan ve kullandığımız yetkilerin meşruiyetini sağlayan bir toplum sözleşmesi olmasının, bu sözleşmeye sadakat yükümlülüğünün ve ahde vefa ilkesinin zorunlu sonucudur.”

SARAY’DAN YANIT GELDİ: MADDE 153 BİREYSEL BAŞVURUYU KAPSAMAZ

AYM Başkanı Arslan’ın sözlerine yanıt, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum’dan geldi. Uçum daha önce yaptığı bir değerlendirmeyi hatırlattı ve şunları ileri sürdü:

“Anayasa madde 153 hükmü bireysel başvuru ihlal kararlarını kapsamaz. Ayrıca usul hukukumuzda “yeniden yargılama” bağımsız bir kurum değildir. Yargılamanın yenilenmesi/iadesi kararına bağlı yargılama faaliyetine yeniden yargılama denir. Yargılamanın yenilenmesi/iadesi kararı verme yetkisi karar yeri mahkemelerine aittir. Ayrıntılar ve konunun diğer tüm yönleri ekli yazıda işlenmiştir.”

Anayasa m. 153 hükmü bireysel başvuru ihlal kararlarını kapsamaz. Ayrıca usul hukukumuzda “yeniden yargılama” bağımsız bir kurum değildir. Yargılamanın yenilenmesi/iadesi kararına bağlı yargılama faaliyetine yeniden yargılama denir. Yargılamanın yenilenmesi/iadesi kararı verme… https://t.co/Cu649vnIsJ — Mehmet Uçum (@mehmetucum) February 8, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem