CHP MYK tarihi belli oldu: Lütfü Savaş adaylıktan alınacak mı?

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde yaşanan protestoların ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığının Parti Meclisi'nde yeniden değerlendirileceğini söyledi.

KRT canlı yayınında soruları yanıtlayan Günaydın, Hatay'daki protestolar için "CHP'nin deprem boyunca izlediği politikaya yönelik bir protesto değil bu. CHP'nin Parti Meclisi'nde belirlediği adaya yönelik protestoydu. Yurttaşın bu kadar kitlesel bir protestosu varsa siyaset kurumunun buna yabancı kalması düşünülemez" demişti.

GÖZLER MYK'DA

Savaş'ın adaylıktan alınıp alınmaması gündemdeki sıcaklığını korurken, CHP Merkezi Yönetim Kurulu (MYK), 12 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 14.00'te genel merkezde toplanacak. Öte yandan MYK'nın 9 Şubat Cuma günü toplanması bekleniyordu.

"KORKMAYACAĞIM"

Yaşanan gelişmeler sonrası açıklamalarda bulunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Korkmayacağım, sinmeyeceğim, yılmayacağım. Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Beni protesto ettiler, biz bunların kim olduğunu biliyoruz" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem