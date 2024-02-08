Perde arkası: Başak Demirtaş'ın İstanbul'da adaylıktan vazgeçme nedeni ortaya çıktı

Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere iki aydan az bir süre kala siyasi partiler, başta büyükşehirler olmak üzere aday belirleme süreçlerini hızlandırdı. AKP ile MHP yeniden ittifak yapma konusunda anlaşırken, İYİ Parti 'hür ve müstakil siyaset' iddiasıyla CHP'yle yollarını ayırdı. Özellikle İstanbul'da Kürt seçmen, dolayısıyla DEM Parti yeniden 'belirleyici' bir konuma geldi.

Megakent, iktidar cenahı için ifade ettiği anlam bakımından Ankara ile birlikte devamlı olarak gündemin ilk sıralarında yer alan illerin başında geliyor. İki şehirde de 2019 itibariyle uzun yıllar süren AKP hakimiyetine son verilmiş ve yönetim, ana muhalefet partisine geçmişti.

Muhalif camiada CHP ile DEM Parti'nin iş birliği yapması bekleniyordu, ancak görüşmeler bir uzlaşı seviyesine gelemedi. Bu sırada Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, adaylık niyetini kamuoyu ile paylaştı.

Başak Demirtaş'ın adaylığının, eşinin Kürt siyaseti için sembol bir isim olması nedeniyle İstanbul’da tüm dengeleri değiştirebileceği konuşuluyordu. Siyaset bilimciler, böyle bir gelişmenin CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun AKP adayı Murat Kurum karşısında kaybetmesine dahi yol açabileceği yorumlarını yapıyordu.

Ancak 7 Şubat itibariyle Demirtaş, adaylık niyetinden vazgeçtiğini duyurdu; 5 Şubat'ta tüm gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini ve bu kararı, DEM Parti'yle görüş birliği içerisinde aldığını söyledi.

BAŞAK DEMİRTAŞ NEDEN VAZGEÇTİ?

Gazete Duvar'a konuşan bir DEM Parti yöneticisi, Başak Demirtaş’ın adaylıktan vazgeçmesindeki en önemli etkenlerden birinin "Eşinin özgürlüğü için AKP ile anlaştı" söyleminin yayılması olduğunu söyledi:

"Demirtaş AKP ile anlaştı' söylemi çok yayıldı ve çok rahatsızlık yarattı. Hem Demirtaş'ta hem Başak Hanım'da. Demirtaş bu dedikodu ve iftiralara bir cevap vermek istedi."

'EŞİ BIRAKILSIN DİYE AKP İLE ANLAŞTI’ İFTİRASI ÇOK YARALAYICI'

"DEM-AKP anlaştı" iddiasının doğru olamayacağını belirten parti kaynakları, bu sürecin Başak Demirtaş'ı yıpratmaması için de ortaklaşarak böyle bir karar alındığını kaydetti ve "Bu Başak Demirtaş için çok zorlayıcı, bir kadın için çok yaralayıcı bir şey. 'Eşi bırakılsın diye AKP ile anlaştı' iftirasını kaldırması güçtü. Bu yüzden karşılıklı değerlendirmeler sonucu adaylık kararından vazgeçildi" diye anlattı.