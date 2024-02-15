İmamoğlu'ndan Kurum'a maden felaketi yanıtı: Görüşler toplanır ama ÇED raporunu bakanlık verir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu basın mensuplarına konuştu.

İmamoğlu, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum'un Erzincan'da meydana gelen maden felaketine ilişkin "ÇED kararı da 21 kurum ve kuruluştan oluşan komisyon üyeleri tarafından onaylıdır. Bu gerçekler tüm açıklığıyla ortadayken dün geceden itibaren tek merkezden yönetilen, nereden geldiği hepimizce bilinen, sistematik ve bilinçli bir algı operasyonu ve kara propaganda başlatıldı. Milletimizi yasa boğan böylesi bir hadisede bu konu siyasi bir istismara dönüştürüldü" açıklamasına da yanıt verdi.

İBB Başkanı İmamoğlu, "‘21 tane kamu kurumu görüşü gerekir. Bu bakanlığa ait değildir’ gibi çok, ne yazık ki bilgisizce bir yorum yapılmış. Rapor ya da kurum görüşleri toplanır ama ÇED raporunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verir" diye konuştu.

İmamoğlu ayrıca, 2019'da yapılan yerel seçimlerde İmamoğlu'na Sisi benzetmesi yaparak, "Binanli Yıldırım mı Sisi mi" diyen, daha önce Sisi'yi darbeci olmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mısır'da Sisi ile görüşmesine de "'Sisi mi İmamoğlu mu' diyen sayın Cumhurbaşkanı dün 'sevgili kardeşim' diyerek 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Mısır'ı ziyaret etmiştir. Bu U dönüşüne alışkınız. Ama biz memleketin aleyhine yapılması muhtemel bu tür tavır ve davranışları sergileyecek insanlara U dönüşü şansını bile vermeyeceğiz" yorumunu yaptı.

İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Çevre meselesi, siyasi bir meseledir. Siyasete bakışla, hayata bakışla ilgili meseledir. Mesele ağır bir ÇED raporu meselesi var, ‘21 tane kamu kurumu görüşü gerekir. Bu bakanlığa ait değildir’ gibi çok, ne yazık ki bilgisizce bir yorum yapılmış. Rapor ya da kurum görüşleri toplanır ama ÇED raporunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verir.

Yani burada bile insanları yanıltan bir açıklama söz konusu. ÇED raporunun altına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imza koyar. O bakımdan, kurum görüşlerini toplarsınız ama siz karar verirsiniz.

“Bu kar bize ait değildir” yorumunu duydum. Çok yanlış. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birçok konuda görevini eksik yapmıştır. Son dönemde çevre adına da iyi bir sınav verilmemiştir. BU ne yazık ki gözlemleniyor.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'maden felaketi' yanıtı:



💬"Ne yazık ki bilgisizce bir yorum yapılmış. Rapor ya da kurum görüşleri toplanır ama ÇED raporunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verir. Burada insanları yanıltan bir açıklama söz konusu. ÇED raporunun altına… pic.twitter.com/S2dSFeHPMU — Gerçek Gündem (@gercekgundem) February 15, 2024

İMAMOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A: KENDİSİ SİSİ'DEN YANA TERCİHTE BULUNDU

Daha dün, Kanal İstanbul meselesinde "ya-pa-ca-ğız" diye heceleyen bir akıl, şimdi "vatandaşın gündeminde olmayan bizim de gündemimizde yoktur" diyebiliyor. Ama bu U dönüşlerinin uzağında bir yapı değil o yapı. Dün Sevgililer Günü'nde yaşadık. "Sisi mi İmamoğlu mu" diyen sayın Cumhurbaşkanı dün 'sevgili kardeşim' diyerek 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Mısır'ı ziyaret etmiştir. Bu U dönüşüne alışkınız. Ama biz memleketin aleyhine yapılması muhtemel bu tür tavır ve davranışları sergileyecek insanlara U dönüşü şansını bile vermeyeceğiz. Onları geri vites ile ait oldukları yere göndereceğiz.

Kendisi Sisi'den yana tercihte bulundu onu göreceğiz. "