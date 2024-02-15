Göçük altında kalan işçilerin yakınları isyan etti: 'Bizlere ölüm, onlara altın kaldı'

13 Şubat günü saat 14.30 sularında meydana gelen büyük maden faciasının yaşandığı Erzincan İliç'teki vatandaşlar açıklama yaptı.. 9 işçinin göçük altında kaldığı ve Anagold şirketinin işlettiği Çöpler Altın Madeni’nde kayma, siyanür liçinin taşması sonucu oluştu.

Gazete Duvar’dan Evrim Deniz’e konuşan köylülerden biri, "Dünden beri kuzenimin eşi ve bizler bekleyiş halindeyiz. Perişan olduk bize kimse bilgi vermiyor. Eşlerimize orada çalışmayın dedik ama şirket yetkilileri tek tek evleri dolaştı burada, 'Zengin olacaksınız, çocuklarınızın geleceğini kurtaracaksınız, bir doktordan çok maaş alacaksınız' dediler. Ama bizlere kalan şey ölüm onlara kalan altın oldu” dedi.

“DEVLETİN, BAKANLARIN NEYE İHTİYACI VARDI DA BİZİ ZEHİRLENMELERİNE İZİN VERDİ”

Eşi göçük altında olan bir kadın diğer kadın ise "Benim oğlum uyanıp babam neden toprağın altında, babam öldü ve onu gömdünüz mü diye soruyor, bu bize yapılan ne şimdi? Ben bu yaşımda çocuğumla dul kalırsam bana kim bakacak? Devlet mi, devlet adamları ve açgözlü akrabalarımız taziye evinde oturmuş alacakları verecekleri tazminatı konuşuyor” diye belirtti.

Anagold Şirketi'nin kendilerine basına konuşmamalarına dair baskı yaptığını belirten bir genç de "Sabah eşi rahatsız olduğu için izin almaya çalışan ve izin verilmeyen arkadaşım şu an göçük altında. Engelli çocukları var, evde onu bekliyorlar. Evet çok para alıyorduk ama insan onuruna yaraşır bir şekilde çalışmıyoruz. Çoğumuzun kronik baş ağrısı, düzenli boğaz şişmesi, yüksek ateş ile çalıştığını o şirket bilmiyor mu? Şimdi de basına konuşmayalım diye baskı yapıyorlar. Buradaki aileler çocuklarına gelecek vermek için bu madende çalışmayı kabul etti. Onların paraya ihtiyacı vardı. Peki ya devletin, bakanların neye ihtiyacı vardı da bizi zehirlenmelerine izin verdi” diye konuştu.