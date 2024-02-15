Sedat Peker'den 'Sevgililer Günü' paylaşımı

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Sedat Peker, 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Sedat Peker'den 'Sevgililer Günü' paylaşımı

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla eşi Özge Peker'le bir fotoğrafını paylaştı.

Bir süredir sessizliğini koruyan Sedat Peker, Sevgililer Günü için fotoğraf paylaştı. Eşi Özge Peker'in paylaştığı fotoğrafa sayfasında yer veren Sedat Peker, "Seninle her şeye varım ben" notunu düştü.

Peker çiftinin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

İşte o paylaşım:

Sedat Peker'den 'Sevgililer Günü' paylaşımı - Resim : 1

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