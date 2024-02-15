İktidarın Mansur Yavaş paniği: Anketler bekleneni vermedi, yöntem değişti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediyeciliğinden memnun olan Ankara halkı, 31 Mart yerel seçim anketlerinde de Yavaş dedi. Anketlerden beklediğini bulamayan Cumhur İttifakı yöntem değiştirdi.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, Ankara kulisleri hareketli. Yavaş, anketlerde gücünü koruyor ve yükseliyor. Bunu CHP lideri Özel de hissediyor ve Etimesgut'taki konuşmasında "en yüksek oy" vurgusu yapıyor. Belli ki "Az laf çok iş" sloganı da çok yalın, net ve Yavaş'ı tam olarak anlatıyor.

Polatlı'da, Beypazarı'nda, Keçiören'de, Altındağ'da, Gölbaşı'nda Yavaş'ın önerileriyle kapsayıcı isimler CHP'den aday oldu. Mamak'tan da zaten AKP'lilerin pek umudu yok gibi...

CUMHUR İTTİFAKI TELAŞLANDI

Bu ortamda, Yavaş'ın Altındağ'da seçim bürosu açılışındaki katılım, "belediye meclisinde çoğunluğu sağlayacak kadar oy verin, hizmetlerimiz engellenmesin" sözlerinin karşılık bulması Cumhur İttifakı'nı iyice telaşlandırmış gibi. Tam bu noktada yeni taktiklerin devreye sokulması için Cumhur İttifakı'nda siyasetin üst katlarının hareketlendiği bilgileri kulislere düşmeye başladı. Bu taktiklerden birisi var ki genel seçimlerde devreye sokulmuş ve sonuç da alınmış...

Değerlendirme şu:

"Mansur Yavaş'ın Cumhur İttifak unsurlarıyla zayıflatılamayacağı artık net. O zaman farklı bir aktör devreye alınmalı."

Umut o ki, kendisini, "Atatürkçü, milliyetçi, ülkücü" olarak sunmaya çalışan partinin Ankara adayı devreye sokulursa Yavaş biraz zayıflatılabilir. Bu küçük partinin, kitle partilerinin dengeli davranmak zorunda olduğu "yabancılar" konusundaki bilinen karşıt tavrı da dikkate alındığında yapılacak kurgunun işe yaraması umuluyor.

UMUT KESİLDİ

Yavaş'a yönelen kitlenin Cumhur İttifakı'nın adayına oy vermesini sağlayacak dönüşümden umut kesilmiş durumda. O zaman Yavaş'a giden oyların bir kısmının küçük parti adayına, yani boşa yönelmesini sağlamak lazım. Oylar boşa gidecek bile olsa Yavaş'ın bu yöntemle zayıflatılabileceği, oyunun düşürülebileceği düşünülüyor. Hesap tutarsa "oyları azalıyor" söylemi geliştirilecek ve toplum üzerinde bir psikolojik etki için kullanılabilecek.

Ankara kulislerine, bu taktiğin görüşüldüğü üst düzey toplantıların yapıldığı bilgisi de yansıdı. İktidar partisinden üst düzey bir siyasetçi, özellikle Ülkücü taban üzerinde etkili olabilecek soyadı taşıyan bir siyasetçi ve küçük partinin yöneticileri bir araya gelmiş. Görüşler alınmış, değerlendirmeler yapılmış... Küçük parti adayının Yavaş'ın seçmeninden bir parça koparması amacıyla verilecek destekler tartışılmış. Özellikle de Yavaş'ın kitlesine hitap eden tüm televizyon kanallarının dahi devreye sokulabileceği dile getirilmiş.

Amaç net: Yavaş'ın kitlesi biraz küçülsün ki, Cumhur İttifakı'nın adayının varlığı biraz anlam kazansın. Seçime kadar kim bilir daha neler göreceğiz, neler...