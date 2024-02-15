Bir kadın cinayeti daha: Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürüp intihar etti

Bir kadın cinayeti daha yaşandı. Düzce'de boşanma aşamasında olduğu Arzu G.'yi katleden Emin G., aynı silahla kendini vurarak yaşamına son verdi.

Bir kadın cinayeti daha: Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürüp intihar etti

Düzce'de Aziziye Mahallesi Sezgin Sokak'taki bir siteden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Sitenin otoparkında yerde bir kadın ile yakınında park halindeki kapısı açık araçta bir erkeğin silahla vurulmuş olduğunun belirlenmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede Emin G.'nin (47), boşanma aşamasında olduğu Arzu G.'ye (39) silahla ateş ettikten sonra yaşamına son verdiğini belirledi.

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı! Mürettebatı kurtarma çalışmaları sürüyor Mürettebatı kurtarma çalışmaları sürüyor
Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul’da 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi İstanbul’da 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi
En faydalı balık türü belli oldu: Market, Pazar ve balıkçılarda kapış kapış satılıyor En faydalı balık türü belli oldu: Market, Pazar ve balıkçılarda kapış kapış satılıyor
Dünden kaldıysa sakın yemeyin! 1 kaşığı bile yoğun bakımlık edebilir Dünden kaldıysa sakın yemeyin! 1 kaşığı bile yoğun bakımlık edebilir
ÇOK OKUNANLAR
Seks isteği en yüksek olan burç belli oldu: Libidolarına engel olamıyorlar Seks isteği en yüksek olan burç belli oldu
İstanbul için uyarı üstüne uyarı: Tam 30 saat sürecek yağış geliyor! İstanbul için uyarı üstüne uyarı: Tam 30 saat sürecek yağış geliyor!
İYİ Parti'de deprem sürüyor: 'Yapamazsınız' İYİ Parti'de deprem sürüyor: 'Yapamazsınız'
'Bunu da gördük': AKP'li başkan adayı, seçmene el hareketi çekti AKP'li başkan adayı, seçmene el hareketi çekti
Esra Erol'un programında ortaya çıkanlar şoke etti: "Savaş çıkartacağız" Esra Erol'un programında ortaya çıkanlar şoke etti: "Savaş çıkartacağız"