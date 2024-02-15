Ali Yerlikaya duyurdu: FETÖ'ya yönelik 'Kıskaç-6 operasyonunda 42 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen 'Kıskaç-6” operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı." ifadeleriyle son operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Ali Yerlikaya duyurdu: FETÖ'ya yönelik 'Kıskaç-6 operasyonunda 42 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen 'Kıskaç-6” operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı." dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı “Kıskaç-6” operasyonları düzenlendiğini belirterek, "FETÖ'cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Konya, Ardahan, Manisa, Kayseri, Bursa, Rize, Çanakkale, Şanlıurfa, Aksaray, Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir, Kırıkkale ve Eskişehir’de FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen 'Kıskaç-6' operasyonlarında örgüt içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgütün 'gaybubet evlerinde' barınan, örgütün askeri mahrem yapılanması ve emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer alan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve örgütün kriptolu haberleşme programı kullanıcısı olduğu tespit edilen 42 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu sahte kimliklere, çok miktarda Türk lirasına ve dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hain FETÖ’ye göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" dedi.

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