Son Ankara anketinde sonuç bıçak sırtı: İşte bu pazar seçim olsa belediyeyi kazanacak parti!

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere az bir zaman kala anketler de ortaya çıkmaya başladı. Son olarak Ankara'da yapılan bir ankette, CHP ve Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkan adayları arasındaki yüzde 3'lük fark dikkat çekti.



