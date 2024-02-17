Diyanet bir ayda 9,7 milyar TL harcadı!

Hemen her yıl on milyarlarca liralık harcamasıyla tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılında da geleneği bozmadı. Başkanlığın ocak ayı harcamasının, genel bütçe kapsamındaki 41 kamu idaresinin 27’sinden fazla olduğu belirlendi. Diyanet’in yalnızca ocak ayında yaptığı harcama 10 milyar TL’ye dayandı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin Ocak 2024 harcamaları belli oldu. Harcamalara ilişkin veriler, Diyanet’in fahiş harcamalarını 2024 yılına da taşıdığını ortaya koydu.

GELENEK BOZULMADI

BirGün'den Mustafa Bildircin'in aktardığı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, Ali Erbaş’ın başkanlığını yaptığı Diyanet, ocak ayında 9 milyar 726 milyon 132 bin TL’lik harcamaya imza attı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın harcaması itibarıyla geride bıraktığı kamu kurumları arasında icracı bakanlıkların da yer alması dikkati çekti.

Başkanlığın ocak ayı harcaması ile geride bıraktığı kamu kurumları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da yer aldı. Diyanet’in, Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan da fazla para harcadığı tespit edildi.

BAKANLIK GERİDE KALDI

Ocak ayında yaptığı harcama ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 9,7 milyar TL’lik harcamasının altında kalan bazı kamu kurumları ve harcamaları ise şöyle sıralandı:

İçişleri Bakanlığı: 5,1 milyar TL

Dışişleri Bakanlığı: 1,9 milyar TL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 2,9 milyar TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 3,2 milyar TL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 4,6 milyar TL