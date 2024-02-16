Gelecek Partisi, Ankara'da Mansur Yavaş'ı destekleyecek

Gelecek Partisi, Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ı, Mardin'de AKP adayı eski vali Abdullah Erin'i destekleyeceğini açıkladı.

Gelecek Partisi, Ankara'da Mansur Yavaş'ı destekleyecek

Gelecek Partisi aday çıkarmadığı illerde bazı adaylara destek vereceklerini duyurdu.

Partiden yapılan açıklamada, "5 yıldır özverili, samimi ve şeffaf yönetimine şahit olduğumuz" denilen Ankara'da CHP'nin Büyükşehir adayı Mansur Yavaş'ın destekleneceği belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Sayın Genel Başkanımızı başta olmak üzere Gelecek Partisinin tüm mensuplarının ortak şiarı Önce Millet Sonra Parti sonra bendir. Bu Çerçevede Yönetim Kurulumuz oy birliği ile Parti Kimliklerine bakmaksızın;

Düzce ilimizde Deva Partisi Düzce Belediye Başkan adayı Sayın Murat Caymaz'ı, Tokat ilimizde İYİ Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Sayın Şeref Menteşe'yi, Kilis ilimizde İYİ Parti Kilis Belediye Başkan adayı Sayın Yasin Topaloğlu'nu, Ordu ilimizde Demokrat Parti Ordu Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu’nu, AK Parti Mardin Belediye Başkan adayı Sayın Abdullah Erin'i destekleme kararı almıştır.

5 yıldır özverili, samimi ve şeffaf yönetimine şahit olduğumuz, Belediyeyi müteahhitlere değil halka hizmet anlayışıyla yöneten Başkentimize sağladığı hizmetler Ankaralı Hemşerilerimiz tarafından yüksek sesle dile getirilmekte, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Mansur Yavaş'ı desteklemeye karar vermiştir. Genel Başkan yardımcımız Sayın Feramuz Üstün seçim çalışmalarında partimizin Sayın Mansur YAVAŞ a vereceği desteği koordine etmekle görevlendirilmiştir."

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