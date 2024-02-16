İYİ Parti'de belediye başkan adayı geri çekildi

İYİ Parti, Elmadağ Belediye Başkan Adayı Cemalettin Delice’nin adaylıktan geri çektirildiğini açıkladı.

İYİ Parti'de belediye başkan adayı geri çekildi

Yerel Seçimlere kısa bir süre kala, partilerin hazırlıkları devam ederken; İYİ Parti aldığı kararlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

ADAY GERİ ÇEKİLDİ

İYİ Parti Elmadağ İlçe yönetimi görevden alınırken; Elmadağ Belediye Başkan adayı da geri çekildi.

İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İYİ Parti Elmadağ İlçe Başkanı Ahmet Dağlı yönetimi ile beraber görevden alınmıştır. Elmadağ Belediye Başkan Adayı Cemalettin Delice adaylıktan geri çektirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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