CHP, Esenyurt adayını geri çekebilir; DEM yarın açıklama yapacak

CHP, DEM Parti’nin güçlü olduğu İstanbul Esenyurt’ta aday olarak gösterdiği Ali Gökmen‘i adaylıktan çekebilir.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, ii parti arasında devam eden görüşmelerin sonuç vermesi halinde DEM’in de onay verdiği CHP’li başka bir ismin Esenyurt adayı olması gündemde. Görüşmelerin devam ettiğini bildiren parti kaynakları görüşmelerin sonucuna göre Ali Gökmen‘in adaylıktan çekilebileceğini ifade etti.

Son PM toplantısında CHP Genel başkanı Özgür Özel Esenyurt ve adalar belediye başkan adaylarının çekilebilecek adaylar olduğunu durumun ile yapılan görüşmelere göre netleşeceğini ifade etmişti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yarın 14:00’te düzenleyeceği basın toplantısında Kent Uzlaşısı görüşmelerinde gelinen noktaya ilişkin bilgi verecek.

Bu arada Barış Yarkadaş, CHP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen'in adaylıktan çekildiğini duyurdu. Yarkadaş, Gökmen’den boşalan adaylık için CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Üyesi İsmail Topkaya'nın isminin geçtiğini öne sürdü.