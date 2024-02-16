Erkan Baş, Gebze Belediye Başkanlığı'na aday oldu

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Gebze'den belediye başkan adayı olduğunu duyurdu.

Erkan Baş, Gebze Belediye Başkanlığı'na aday oldu

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Gebze'den aday olduğunu açıkladı.

Baş kararıyla ilgili olarak "Ülkemiz yine önemli bir seçim sürecine giriyor. Öncelikle partimize güvenen, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için partimize başvuran tüm adaylarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye İşçi Partisi’nden aday olmak insana ne makam kazandırır ne de para pul; TİP adaylığının anlamı sorumluluk almak, elini taşın altına koymaktır.

Adaylığı böyle değerlendirdiğimiz için ben de arkadaşlarımdan beklediğim sorumluluğu paylaşıyorum ve yöremizin en büyük işçi havzası olan Gebze’den adaylığımı ilan ediyorum. Türkiye’nin işçi partisi Türkiye işçi sınıfının her zaman yanında ve hizmetinde olacak, demiştik.

İşçi havzalarının sağ partilerin oy deposu olarak görülüp terk edilmesine asla razı olmayacak ve bu algıyı değiştireceğiz. Çünkü, algılarımızdan alışkanlıklarımıza kadar, tepeden tırnağa değişmek şart! Gebze’yi işçiler yönetecek. Türkiye’yi işçiler yönetecek" dedi.

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