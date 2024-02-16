TİP Çankaya Belediye Başkan Adayı İrfan Değirmenci'yi eleştiren Ahmet Hakan'a sert yanıt

Gazeteci İrfan Değirmenci, Halk TV'deki görevinden istifa etti. Siyasi yaşamına devam eden Değirmenci, 14 Mayıs'ta İzmir Milletvekili Adayı olduğu Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) yerel seçimlerde Çankaya Belediye Başkan Adayı oldu.

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, köşesinde İrfan Değirmenci'yi eleştirdi. Hakan, yazısının "İrfan Döngüsü" başlıklı bölümünde, Değirmenci'nin siyasi yaşamını eleştirdi.

YANIT ALBAYRAK'TAN GELDİ: BİZ HEP EMEKÇİNİN YANINDA OLDUK AHMET HAKAN DA HEP PATRONUN

Ahmet Hakan'ın yazısına yanıt İrfan Değirmenci'nin uzun yıllardır birlikte çalıştığı Ertuğrul Albayrak'tan geldi.

Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunu kaydetti:

"Ahmet Hakan, yine İrfan Değirmenci'yi yazmış bugün, 'İrfan Döngüsü' diye... Beni engellemiş ama siz belki iletirsiniz elden ele biz hiç dönmedik yolumuzdan. Hep emekçinin, hep ezilenin yanında olduk. Ahmet Hakan da dönmedi aslında bu anlamda. Hep patronun hep sermayenin yanında oldu.

Kanal D'den kovulduğumuzda da arkamızdan 'hayır militanı' yazmışlığı var. Ne beklersin ki 'bize dönek demiş fırıldağın biri, açığımız ne imiş sor hele hele'😏"

Ahmet Hakan, yine @degirmencirfan 'ı yazmış bugün, "İrfan Döngüsü" diye...Beni engellemiş ama siz belki iletirsiniz elden ele biz hiç dönmedik yolumuzdan. Hep emekçinin, hep ezilenin yanında olduk. Ahmet Hakan da dönmedi aslında bu anlamda. Hep patronun hep sermayenin yanında… pic.twitter.com/fjQFOktKOW February 16, 2024

İRFAN DEĞİRMENCİ KİMDİR?

İrfan Değirmenci, 3 Kasım 1977'de Ankara'da doğdu. Babasının adı Kemal Değirmenci, annesinin adı Ülkü Değirmenci, ablasının adı Şule Ertürk'tür. Babası Antalya, Kumlucalı; Annesi Afyonkarahisarlıdır.

Değirmenci, TED Ankara Koleji'nde ortaokul ve liseyi okudu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi. Mesleğe 1996 yılında Ostim TV'de başladı. Siyaset Meydanı programında yaptığı konuşmadan sonra Ali Kırca tarafından stajyer olarak çağırıldı. Atv'de staj yaptı. 22 Ekim 1999 tarihinde Ali Kırca ekibiyle birlikte Atv'ye geçti. Bundan sonra genellikle siyaset haberleri yapılan Ankara'da yaşam haberleri yapmaya başladı. 2001 yılında Star TV'ye, 2003'te CNN Türk'e ve 2005'te Kanal D'ye geçti. 2007'de FOX'ta İrfan Değirmenci ile Çalar Saat'i sunmaya başladı ve üç yıl bu kanalda kaldı. 2010-2017 yılları arasında ise Kanal D'de İrfan Değirmenci ile Günaydın'ı sundu. Şubat 2017'de Kanal D işine son verdi. Bunun gerekçesini kimi çevreler ve Değirmenci, Twitter üzerinden anayasa değişikliği referandumunda 'hayır' oyu vereceğini açıklaması olarak gösterdi.

Eylül - Aralık 2018 tarihleri arasında YouTube kanalı Babala TV'de İrfanı Hür adıyla program yaptı. Halk TV'de İrfan Değirmenci ile Halk Ana Haber Bültenini sundu.

3 Nisan 2023'te Halk TV'den ayrıldı ve TİP İzmir milletvekili adayı oldu. 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel seçimlerinde TİP İzmir 2. Bölgeden aday oldu, ancak kazanamadı. 3 Temmuz 2023 tarihinde tekrar Halk TV'ye geri döndü ve akşam ana haberleri sunmaya devam etmektedir. 10 Şubat 2023'te ise Halk TV'den ayrıldı.

14 Şubat 2024'te TİP Çankaya Belediye Başkanı adayı olmuştur.

Kaynak: Gerçek Gündem