Gazeteci Payzın'ı hedef alan Özdağ'a Payzın ve Terkoğlu'ndan yanıt

Halk TV'de Şirin Payzın, Seyhan Avşar ve Barış Terkoğlu'nun sunduğu "Sözüm Var" programında Payzın'ın Suriyeli mültecilerle ilgili sözlerine tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a Payzın ve Terkoğlu'ndan yanıt geldi. Yayından bir videonun bağlamından koparılarak kesildiğini söyleyen gazeteciler, programın bütününde, kamuoyuna “Hazine arazilerinin Suriyelilere verilmesi” olarak yansıyan projenin eleştirildiğini söyledi.

ÖZDAĞ: BURASI KAN İLE BEDELİ ÖDENMİŞ VATAN TOPRAĞI, PAYZIN AİLESİNİN ÇİFTLİĞİ DEĞİL

Şirin Payzın'ın programda söylediği, "Mesele aslında şu. Rapora da bakınca, tarımda çalışmaları öngörülüyor. Özellikle Ege Bölgesi'nde tarımda çalışan artık maalesef işçi bulmak çok zor. Ekonomik şartlar nedeniyle çiftçinin durumu zaten çok zor. Dolayısıyla aslında Türkiye'ye gelen Suriyeli göçmenlerin, mültecilerin bir program çerçevesinde entegrasyonlarının sağlanması, entegre olmaları, Türkiye'nin kültürüne, diline, adetlerine, yaşam biçimine alışmalarının daha küçükten itibaren sağlanması çok önemli. Bütün Batı ülkeleri bunu yapıyor. Eğitimlerinin Türkçe olması vs." ifadelerine tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şu paylaşımı yaptı:

"Şirin Payzın hep Türkiye düşmanlarının yanında olmuştur. Türk halkına karşı Türk halkının düşmanlarını haklı ve makul göstermeye çalışmıştır. PKK’nın gönüllü propagandisti gibi çalışmıştır. Şimdi Türk vatanının Suriyelilere peşkeş çekilmesini makul göstermeye çalışıyor. Burası kan ile bedeli ödenmiş vatan toprağı. Payzın ailesinin çiftliği değil. Doğrusu mide bulandırıcı. Şirin Payzın 1895 İstanbul doğumlu olsaydı sizce Ankara’da Mustafa Kemal’in yanında mı olurdu yoksa İstanbul’da İngiliz işgal komutanlığının basın sözcüsü mü olurdu?"

Şirin Payzın hep Türkiye düşmanlarının yanında olmuştur. Türk halkına karşı Türk halkının düşmanlarını haklı ve makul göstermeye çalışmıştır. PKK’nın gönüllü propagandisti gibi çalışmıştır.

Şimdi Türk vatanının Suriyelilere peşkeş çekilmesini makul göstermeye çalışıyor. Burası… pic.twitter.com/rtLzx7FIpU — Ümit Özdağ (@umitozdag) February 16, 2024

ŞİRİN PAYZIN: YAYININ BÜTÜNÜ İZLENİRSE NE ANLATTIĞIMIZ ANLAŞILIR

Özdağ'a yanıt veren gazeteci Şirin Payzın, "Dinlediğini anlamadan hakaret yağdırmak da bu kadar olur .. Bu üsluba cevap vermem normalde .. Ama Barış Terkoğlu ve Seyhan Avşar ile hazırladığımız yayının sorumluluğu gereği yazıyorum .. İYİ Parti’nin verdiği soru önergesini biz taşıdık ekrana .. Kürşat Zorlu’yu da davet ettik ayrıca .. Bizden başka konuşan yok .. Yayının bütünü izlenirse ne anlatıyoruz anlaşılır.. Hiç birimizin ağzından Suriyelilere arsa satılsın lafı çıkmadı !!!!.. Tam tersi BM ‘nin raporunun içeriğini anlattık .. böyle bir proje mi var diye sorgulayan biziz.. Yayının sonunda Reyhanlı ‘yı örnek vererek demografi değişikliği ve Suriyeli savaşçılara nasıl alan açıldığını da anlatan benim .. Son 1 yıldır da ben ısrarla anlatıyorum .. Bu nedenle iktidar tarafından hedef gösterildim . İktidarın trol düzeyinde herkes eşitlendiği için terbiye sınırlarını zorlayarak konuşmanın da sınırı olmuyor bir yerde.. Bu arada ben gazeteciyim herkesle röportaj yaparım .. Röportaj yaptığım kişiyi destekliyorum anlamına gelmez..Kimsenin propagandasını yapmam .. Hiç bir siyasetçiyi ve partiyi özel olarak sevmem .. Öyle ki zamanında sizi bile yayınıma davet etmişliğim vardır .. Vatan sevgimi de kimseyle tartışmam." ifadelerini kullandı.

Dinlediğini anlamadan hakaret yağdırmak da bu kadar olur .. Bu üsluba cevap vermem normalde .. Ama Barış Terkoğlu ve Seyhan Avşar ile hazırladığımız yayının sorumluluğu gereği yazıyorum .. İYİ Parti’nin verdiği soru önergesini biz taşıdık ekrana .. Kürşat Zorlu’yu da davet… https://t.co/rco0Eewo4G — Sirin Payzin (@siring) February 16, 2024

TERKOĞLU: YAYIN AKŞAMINDAN İTİBAREN PROGRAMIN GENELİ HAKKINDA BİR ALGI YARATILMAYA ÇALIŞILDI

Payzın'a destek veren gazeteci Barış Terkoğlu ise "Programın bütününde, kamuoyuna “Hazine arazilerinin Suriyelilere verilmesi” olarak yansıyan proje eleştirildi. Davet edilenlerden biri projeyi eleştiren İYİ Partili siyasetçiydi, katılamadı. Bir bölümde @siring sözü edilen BM raporunu okuduğunu sötleyerek raporda yazanları aktardı. Devamında o da Hatay başta olmak üzere demografinin değişim riskine dikkat çekti. O raporun içeriğini anlattığı kısım kesilerek yayın akşamından itibaren programın geneli hakkında bir algı yaratılmaya çalışıldı. Meselenin şöyle bir yanı da var… @siring daha önce bu görüşleri nedeniyle bir başka trol operasyonunun hedefi olduğunda onu @umitozdag savunmuştu." diye yazdı ve Özdağ'ın geçmiş tweetlerinden birini paylaştı.

Uzun yıllar hiç bir fikrini doğru bulmadığım gazeteci Şirin Fayzın’ın deprem sonrasında Suriyeli tehdidi ile ilgili yaptığı tarafsız tespitleri mahalledeki cadılara rağmen cesaret ile savunmasını tebrik ediyorum. Fayzın kendini eleştiren cahillere “canınız cehenneme” demeli — Ümit Özdağ (@umitozdag) February 14, 2023

Programın bütününde, kamuoyuna “Hazine arazilerinin Suriyelilere verilmesi” olarak yansıyan proje eleştirildi.

Davet edilenlerden biri projeyi eleştiren İYİ Partili siyasetçiydi, katılamadı.

Bir bölümde @siring sözü edilen BM raporunu okuduğunu sötleyerek raporda yazanları… https://t.co/0ID4RnKEp0 — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) February 16, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem