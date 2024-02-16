CHP'lilerin beklediği fotoğraf Kadıköy'den geldi: Ziyareti paylaştı, başarılar diledi

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere, partilerin aday belirleme tartışmaları eşliğinde hazırlanıyor.

Ana muhalefet partisi CHP'de, Kasım ayında yapılan kurultayla yönetim değişti, Genel Başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel ve ekibi, birçok il ve ilçede mevcut belediye başkanları yerine yeni isimleri aday gösterdi.

Adaylık tartışmaları partinin kalesi olarak nitelenen Çankaya, Beşiktaş, Sarıyer, Ataşehir gibi birçok ilçede tartışmalara neden olurken, Kadıköy'den CHP'lileri mutlu edecek fotoğraf geldi.

BEKLENEN FOTOĞRAF KADIKÖY’DEN GELDİ: ODABAŞI, KÖSEDAĞI’NA BAŞARILAR DİLEDİ

CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı Mesut Kösedağı'nın ziyaretini paylaştı ve başarılar diledi.

CHP Kadıköy Belediye Başkan Adayımız @mesutkosedagi'nın nazik ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum. Seçim sürecindeki çalışmalarında kendisine başarılar diliyorum. Birçok açıdan İstanbul için önemli bir değere sahip Kadıköy'ün gelişmesine katkı sağlayacağından hiç şüphem… pic.twitter.com/Nwohn4bUpq February 16, 2024

Odabaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"CHP Kadıköy Belediye Başkan Adayımız Mesut Kösedağı'nın nazik ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum. Seçim sürecindeki çalışmalarında kendisine başarılar diliyorum. Birçok açıdan İstanbul için önemli bir değere sahip Kadıköy'ün gelişmesine katkı sağlayacağından hiç şüphem yok."

CHP'de Kadıköy Belediye Başkanlığı için birçok isim gündemdeydi. Adaylık için ismi en çok gündeme gelen Tülin Hadi, Mesut Kösedağı, Barış Antik ve Hakan Şişik oldu. CHP Genel Merkezi bu güçlü isimler arasında Mesut Kösedağı'nı aday gösterdi.

Kaynak: Gerçek Gündem