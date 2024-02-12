CHP'nin, kalesi olan Kadıköy'de seçime gideceği isim netleşti: Mevcut başkan yeniden aday gösterilmedi

Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin(CHP) Kadıköy Adayını açıkladı.

2019 yılındaki yerel seçimlerde CHP'nin Kadıköy Belediye Başkanı olarak seçilen Şerdil Dara Odabaşı, yüzde 65,99 oy almıştı.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde ise tekrar aday gösterilmeyeceği ve yerine Mesut Kösedağı getirileceği belirtildi.

Mesut Kösedağı aralık ayında Kadıköy Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.

Kösedağı mevcutta İBB CHP Grup Sözcülüğü ve Kadıköy Meclis Üyeliği görevini yürütüyor.

MESUT KÖSEDAĞI KİMDİR?

Mesut Kösedağı, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Sivaslı olan Kösedağı, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Kamu Yönetimi mezunu olan Kösedağı, 2018 yılında Marmara Üniversitesi’nde Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları bölümünde yüksek lisans derecesini aldı.

Siyasete 2000 yılında CHP Kadıköy Gençlik Kolu’nda başlayan Kösedağı, 2003’te Kadıköy Gençlik Kolu Yöneticiliği, 2004’te Kadıköy Gençlik Kolu Başkanlığı, 2005’te İstanbul İl Gençlik Kolları Yöneticiliği, 2007-2010 yılları arasında ise CHP Kadıköy Ana Kademe Yöneticiliği görevlerinde bulundu.

Kurultay Delegeliği, İl Delegeliği, Kadıköy İlçe Delegeliği ve Gençlik Kolları Kurultay Delegeliği yapan Kösedağı, 2014’te yapılan ön seçimde Kadıköy Meclis Üyeliği ve İBB Meclis Üyeliği görevini üstlendi. Bu dönemde grup yönetiminde görev alarak muhalefette ciddi tecrübe kazandı.

2019 yerel seçimlerinin ardından Kösedağı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreterliği ve son olarak da CHP Grup Sözcülüğü görevini yürüttü.

Kaynak: Gerçek Gündem