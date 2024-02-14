CHP'de Kadıköy'den yeniden aday gösterilmeyen Odabaşı: Nihai haberi TV'den öğrendim, çok şey değil beklediğimiz

CHP’de yeniden aday gösterilmeyen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, aday gösterilmediğini sosyal medyadan öğrendiğini belirterek parti yönetimine sitem etti.

CHP, Kadıköy’de Odabaşı’nın yerine Mesut Kösedağı’nı aday göstermişti.

Yaşananların ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Şerdil Dara Odabaşı, "Belediye başkanlığımın ilk döneminin sonunda tekrar aday gösterilmeyeceğimi sosyal medyaya düşen haberlerle öğrendim" dedi.

PARTİ YÖNETİMİNE SİTEM

Odabaşı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Kadıköylüler ve Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarım, 2019 yılında "Daha çok Kadıköy" diyerek başlattığımız seçim kampanyamızdan 5 yıl boyunca hiç ödün vermeden Kadıköy'ü güçlendirmek, geleceğe hazırlamak, Kadıköylünün de yaşam kalitesini artırarak barış ve huzur içinde yaşaması için canla başla çalıştım.

Kadıköy Belediye Başkanı olarak Kadıköy ve Kadıköylülere hizmet etmek en büyük önceliğim oldu. Bu hedefle; Kadıköy'ün çözülmemiş sorunlarına el attık, ilçemizi yeni hizmetler ile tanıştırdık. Bina yapmaya değil, binanın içini doldurmaya çalıştık. Sokak için çalıştık. Çalışmalarımız, hem komşularımız arasında hem de dünya çapında karşılığını buldu.

Yaptığımız birçok uygulama sadece İstanbul'a, Türkiye'ye değil, UNESCO'ya model oldu; ödül aldı. Hedefimiz hep aynıydı: Cumhuriyet Halk Partililerin gurur duyacakları bir belediye ve yönetim örneği ortaya koymak; çünkü doğduğum günden beri içinde olduğum siyasi hayatımda her zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi oldum.

'NİHAİ HABERİ TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM'

Partime, örgütüme karşı hep açık hep net oldum. Yazık ki bunun sonucunda; belediye başkanlığımın ilk döneminin sonunda tekrar aday gösterilmeyeceğimi sosyal medyaya düşen haberlerle öğrendim. 100 yıllık partimin ne olursa olsun bu derece siyasi nezaketten yoksun olmayacağını bu nedenle en azından bu haberin şahsen tebliğ edileceğini düşünürken, nihai haberi de televizyondan öğrendim.

Tüm süreci değerlendirdiğim zaman beni en derinden yaralayan nokta; belediye başkan adaylığı açıklanmasında yaşanan gecikmenin, her şeyden önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne her daim teveccüh göstermiş Kadıköy halkına saygısızlık olmasıdır. Aday kim olursa olsun, Kadıköy halkı; Belediye Başkan adaylarının İstanbul ilçeleri arasında en son, Yüksek Seçim Kurulu'nun son başvuru tarihine sadece 1 hafta kala ilan edilmesini hak etmiyor.

Diğer yandan, 'Süreç' olarak tanımlanan 'Adaylaşma' koşullarının, her türlü kriterden ve objektiflikten uzak, kapalı kapılar ardında, 'Kurultay' sonrası siyasi ödüllendirme ve cezalandırma mantığı ile yürütülmüş olması hem bana hem örgütümüze hem de köklü bir siyasi geleneğe sahip Cumhuriyet Halk Partisi'ne de yapılmış saygısızlıktır. Çok şey değil aslında beklediğimiz.”

Kadıköy Belediye Başkan Adaylığı süreciyle ilgili açıklamam. pic.twitter.com/bLGVZH2vXx — Av. Şerdil Dara Odabaşı (@serdildara) February 13, 2024

ADAY GÖSTERİLMEYEN İSİMLER BİR BİR İSTİFA ETTİ

CHP'de yapılan son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarında birçok il ve ilçenin adayı belli oldu.

CHP, birçok ilçede mevcut belediye başkanlarıyla devam etmeme kararı alarak yeni adaylar öne sürdü.

Aday gösterilmeyen isimlerden bazıları, CHP'den istifa etti. İstifa eden isimlerin arasında, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve uzun yıllar CHP'de siyaset yapmış olan ve Kadıköy Belediye Başkan aday adayı olan Gürsel Tekin yer aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem