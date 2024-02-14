Hatay'da şiddetli deprem
Türkiye-Suriye sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Kandilli Rasathanesi, Türkiye-Suriye sınırında deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, Hatay sınırına yakın bir yerde meydana geldiğinden, Hatay'da da hissedildi.
Sarsıntının büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı. Depremin yerin 19.5 kilometre altında olduğu ölçüldü.
Sallantı saat 11:56 sularında kaydedildi.
#DEPREM
TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI https://t.co/StWK6D3NnU
14.02.2024, 11:56:43 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 19.5 km#Kandilli— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 14, 2024
Kaynak: Gerçek Gündem