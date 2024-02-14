Hatay'da şiddetli deprem

Türkiye-Suriye sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Hatay'da şiddetli deprem

Kandilli Rasathanesi, Türkiye-Suriye sınırında deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, Hatay sınırına yakın bir yerde meydana geldiğinden, Hatay'da da hissedildi.

Sarsıntının büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı. Depremin yerin 19.5 kilometre altında olduğu ölçüldü.

Sallantı saat 11:56 sularında kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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