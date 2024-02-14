26 çift Sevgililer Günü’nde evlendi

Evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 26 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenmek için Şehitkamil Belediyesine başvurdu.

Şehitkamil Nikah Salonu (ŞNS) da en yoğun günlerinden birini yaşadı. 14 Şubat Sevgililer Günü’nü hayatlarının tarihi olarak evlilik cüzdanına yazdıran çiçeği burnunda çiftlerin nikah akitleri gerçekleştirildi. Nikâh tarihlerini 14 Şubat’a denk getirerek, unutulmaz bir tarihte evlenmenin mutluluğunu yaşayan çiftler, akrabalarının ve arkadaşlarının huzurunda hayatlarını birleştirdi.

“BİZİM İÇİN ÖZEL BİR GÜN OLDU”

Kendileri açısından anlamlı bir günü, özel bir günle birleştirmek istedikleri için 14 Şubat Sevgililer Günü’ne, nikah günü aldıklarını söyleyen damat Halil İbrahim Küsmüş, “Bugünün özel bir gün olduğunu daha önceden planlamıştık. 14 Şubat Sevgililer Gününde nikâh tarihi almak istedik. Bugün de çok şükür o isteğimize kavuştuk. Bu özel günümüzü ölümsüzleştirmek adına 14 Şubat Sevgililer Günü’nde nikahımızı kıydık. Bizim için özel bir gün oldu. Bundan sonraki hayatımız da inşallah bugün gibi mutlu geçer. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan başta ailelerimize, akrabalarımıza ve yakın dostlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

14 Şubat Sevgililer Gününde nikahlarının kıyılmasını beklediklerini belirten Gelin Yasemin Ok, “14 Şubat Sevgililer Günü’nde nikahımızın kıyılması için çok bekledik. 14 Şubat olması bizim için çok güzel oldu. İnşallah bizim için hayırlısı olur. Bizleri bu özel günümüzde yalnız bırakmayan tüm aile dostlarımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA