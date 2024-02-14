Erzincan İliç'teki facianın ardından Meclis'te erteleme kararı: Maden Kanunu görüşülecekti

İliç'te meydana gelen doğa faciasının ardından TBMM'de görüşmesi planlanan Maden Kanunu'nu görüşmelerinin ertelendiği kaydedildi.

Erzincan İliç'teki facianın ardından Meclis'te erteleme kararı: Maden Kanunu görüşülecekti

TBMM Genel Kurulu’nda enerji yasalarında değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifleri görüşmeleri ertelendi.

Dün Erzincan’ın İliç ilçesinde Çöpler Madeni’ne ait pasa alanında yaşanan toprak kayması nedeniyle bu ertelemenin yapıldığı belirtildi.

Halk TV'nin aktardığına göre görüşmelerin ertelenmesi kararı parti gruplarının ortak teklifi ile alındı.

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik'e ait altın madeninde büyük bir toprak kayması meydana gelmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, işletmede çalışan 667 çalışandan 9'una ulaşılamadığını, faciayla ilgili olarak 400'ün üzerinde personelle arama yapıldığını açıklamıştı.

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Tunceli Valiliği, Anagold Madencilik'e ait altın madeninde meydana gelen ve 9 işçinin göçük altında kalmasına yol açan toprak kaymasının ardından felaketin yaşandığı Erzincan'a geçişleri yasakladı.

Ayrıca saha sorumlusu dört kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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