Facianın ikinci günü: Saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı, toprak altındaki 6 işçinin isimleri belli oldu

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik'e ait altın madeninde dün meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan dokuz işçiyi arama - kurtarma çalışmaları sürüyor. Türkiye Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Başkanı İrfan Türkkolu'nun yetkilileri on yıldır uyardıklarını vurgulayarak kullandığı "Bize gelen açıklamalar resmi rakam ile uyuşmuyor, göçük altında kalan madencilerin resmi rakamın beş katı olduğu yönünde bir bilgi geldi" ifadesi, gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

Bununla birlikte 800 metre hareket ettiği belirtilen yığının siyanür ve sülfürik asitle yıkanmış malzemelerden oluşması kamuoyunda endişelere yol açıyor. Faciaya ilişkin olarak adli soruşturma başlatılırken, toprağın Fırat Nehri'ne ulaşmaması için önlem alındığı belirtiliyor.

Gelişmeler, Gerçek Gündem'in takibinde:

13.15 Anagold'dan yeni açıklama: Felaket çevre kirliliği meydana getirmemiş

Erzincan’da yaşanan maden felaketinde, altın madeninin işletmecisi olan Anagold Madencilik’ten yeni bir açıklama geldi.

Firmadan yapılan açıklamada, konunun atık depolama havuzu ile bir ilgisinin olmadığı savunularak, “Kayma nedeniyle çevresel herhangi bir kirlilik yaşanmamış olup buna rağmen gerekli tüm tedbirler hızlı bir şekilde alınarak saha kontrol altına alınmıştır” denildi.

İşçi sağlığı ve güvenliğini her zaman en üst düzeyde tuttuğu savunmasında bulunan firma, meydana gelen felakete ilişkin şu bilgilendirmeyi yaptı:

· Yığın liç alanının kaymasından kaynaklı olarak bir kaza meydana gelmiştir.

· Konunun atık depolama havuzu ile bir ilgilisi yoktur. Atık depolama havuzumuz ile ilgili herhangi bir tehlike söz konusu değildir.

· Karasu (Fırat) Nehri’ne herhangi bir siyanür akışı olmamıştır.

· Kayma nedeniyle çevresel herhangi bir kirlilik yaşanmamış olup buna rağmen gerekli tüm tedbirler hızlı bir şekilde alınarak saha kontrol altına alınmıştır.

· 6 noktadan yüzey suyu numunesi alınmıştır. Alınan numuneler normal değerlerdedir ve herhangi bir kirlenme söz konusu değildir.

13.00 Bakanlıktan yeni açıklama: Nehirlerde bir kirlilik tespit edilmedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen felaketin ardından, yağmur ve benzeri nedenlerle oluşabilecek akış sularını toplamak için tedbir olarak her ihtimale karşı sızdırmazlığı sağlanmış olan bir yüzey suyu toplama havuzu yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verildi:

“Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Bakanlığımız Merkez ve İl Müdürlüğümüzden ekiplerimizi anında bölgeye sevk ettik.

İlk önlem olarak maden sahasında yaşanan toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapakları kapatılmıştır. Sonrasında toprak kaymasını önlemek amacıyla menfezlerin önünde de bir sedde yapılmıştır.

Ayrıca, bölgeden numuneler alınıp sürekli takip etmek üzere Bakanlığımızdan 10 kişilik uzman ekiple birlikte 2 georadar, 1 multistation, 2 set izleme cihazlarının bulunduğu 2 mobil cihaz ve mobil laboratuvarın da yer aldığı ekipler bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup ekiplerimiz titizlikle çalışmaya başlamış ve devam etmektedir.

Yağmur ve benzeri nedenlerle oluşabilecek akış sularını toplamak için tedbir olarak her ihtimale karşı sızdırmazlığı sağlanmış olan bir yüzey suyu toplama havuzu yapılmıştır. Olabilecek herhangi bir akış durumunda atık depolama barajına verilecek sistem oluşturulmuştur.

Bakan Yardımcımız ile birlikte jeoloji, maden ve çevre alanında uzman 10 bilim insanı ile sahada çalışmalar sürdürülmektedir.

İlk andan itibaren Sabırlı ve Çöpler Dereleri ve Fırat Nehri boyunca belirlenmiş noktalardan rutin olarak anlık numuneler alınmaya başlanmış ve takibi yapılmaktadır. Şu an için bir kirlilik tespit edilmemiştir.”

12.45 'ÖLÜM MADENİ' EN SON AĞUSTOSTA DENETLENMİŞ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, altın madeninde yaşanan felakete ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Yerlikaya, "Şu an itibariyle bölgede AFAD, TSK, arama kurtarma, JAK madenciler, sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 1700 personel görev yapıyor. İnsan kaynakları ve personel açısından hiçbir ihtiyacımız yok.

Yapılan tüm değerlendirmelerde aradığımız arkadaşlar 5'inin bir konteyner içinde yer aldığı, 3'ün bir araç içinde yer aldığı, diğer şoför kardeşimizin de kamyon içinde farklı bir bölgede olduğu değerlendiriliyor. Metal dedektörle tarama yapılıyor” ifadelerini kullandı.

EN SON AĞUSTOSTA DENETLENMİŞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar ise felaketin yaşandığı madenin en son ağustos ayında denetlendiğini açıkladı.

Bayraktar, konuya ilişkin açıklamasında, “Yabancı bir şirketin operatörlüğünde devam eden faaliyeti var. En son 2021 yılında da çevre ile alakalı izinlerini almış bir firma. Madencilik anlamında denetimleri de yakinen takip edilen bir maden. En son denetim geçen yıl ağustos ayında yapılmış durumda. Onların yaptığı denetimde dünkü maden kazasıyla ilgili herhangi bir tespit yok. azaya neyin sebebiyet verdiği ile alakalı araştırmalarımız devam ediyor. Biraz zamana ihtiyacı var konunun. Daha sağlıklı bir bilgi verilmesi açısından. Elbetteki çevresel etkiler yönüyle sürekli ölçümler, sürekli numuneler alınıyor” diye konuştu.

12.15 Göçük altında kalan 6 işçinin isimleri belli oldu

Toprak altında kalan 6 işçinin isimleri belli oldu: Şaban Yılmaz, Kenan Öz, İbrahim Keklik, Adnan Keklik, Hüseyin Kaya ve Ramazan Çimen.

11.53 Saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı

Faciaya ilişkin olarak saha sorumlusu 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Henüz şirket yöneticilerine yönelik bir adım atılmaması dikkati çekti.

11.30 Tunceli Valiliği, Erzincan'a geçişleri yasakladı

Tunceli Valiliği, felaketin yaşandığı Erzincan'a geçişlerin 18 Şubat'a kadar yasaklandığını duyurdu. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesinde kapsamında Erzincan ilinde meydana gelen toprak kayması olayı ile ilgili eylem ve etkinlik düzenlemek amacıyla kişilerin ve araçlarının, ilimiz sınırları içerisinden Erzincan iline çıkışlarının 14.02.2024 günü saat: 00.01’den 18.02.2024 günü saat: 23.59’a kadar ilgili mevzuat çerçevesinde KISITLANMASI kararı alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."