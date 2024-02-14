Erzincan'daki 'ölüm ocağı'nın felaketten önceki görüntüleri ortaya çıktı
Erzincan'daki altın madeni sahasının felaketten önce dronla görüntülendiği ortaya çıktı.
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Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan Anagold’a ait altın madeninde felaket yaşandı.
9 işçi siyanürlü toprağın altında kalırken, işçilere halen ulaşılamadı.
Erzincan’ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu çalışmaların sürdüğü maden sahası toprak kaymasından önce dron ile havadan görüntülendiği ortaya çıktı.
Kaynak: İHA