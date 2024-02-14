Tek eksik buymuş gibi... Çevre Bakanlığı millet bahçelerini genişletmek için kolları sıvadı... 83 milyon metrekare hedefi!

Afetlerin öncesinde önlem almamakla eleştirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, millet bahçelerini genişletmek için kolları sıvadı. Bahçelerin büyüklüğünü 83 milyon metrekareye çıkarma hedefi koydu.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Bakanlık, 1 Ocak 2023–11 Şubat 2024 arasında 3,1 milyar TL harcadı. 2024 itibarıyla Türkiye’de 74 milyon metrekare alanı kapsayan millet bahçelerinin büyüklüğünün 2024 yılının sonunda 83 milyon metrekareye çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

YÜZ MİLYONLARCA LİRA BÜTÇE

Bakanlığın genişleme hedefi bu yılla sınırlı kalmayacak. Bakanlık, millet bahçesi alanını 2025’te 85 milyon metrekare, 2026 yılında ise 90 milyon metrekareye çıkarmayı hedeflerken, hedefin gerçekleşmesi için tahmini bütçe 771 milyon TL olarak belirlendi.

Bakanlığın kasasından millet bahçeleri için 1 Ocak 2023 tarihi ile 11 Şubat 2024 tarihi arasında çıkan para, 3 milyar TL’yi aştı.

PARALAR ‘BAHÇELERE’ AKIYOR

Bakanlığın bütçesinden ülkenin çeşitli yerlerindeki millet bahçeleri için harcanan paralar şöyle:

• Ankara İli Sincan Mahallesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi: 171 milyon 923 bin TL

• Mardin İli, Nusaybin İlçesi Millet Bahçesi İle Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi: 129 milyon 47 bin TL

• Trabzon İli, Çaykara İlçesi, Uzungöl Millet Bahçesi İle Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi: 213 milyon 944 bin TL

• Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Hallaçlar Mahallesi Millet Bahçesi İle Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi: 108 milyon 813 bin TL