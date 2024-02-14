İBB itiraz etti, karardan dönüldü: Kanal İstanbul'un imar planı iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, itirazları üzerine Kanal İstanbul imar planı iptal edildiğini duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 15 Temmuz 2021’de onaylanan, 16 Temmuz 2021’den itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılan İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İBB'nin tepkisini çekmişti.

İBB, bu imar planı değişikliği tepki göstermiş ve itiraz etmişti.

İstanbul 11. İdare Mahkemesi'nce görülen davada, İBB’nin itirazını haklı bularak imar planını iptal edilmesine hükmetti.

Mahkeme kararında şunlar denildi:

“15/07/2021 onay tarihli, İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile bu plan değişikliklerine yapılan 16/08/2021 tarih ve BK No:4274, İBB No:138918 sayılı itirazın zımnen reddine ilişkin işlemde şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır."

DAVALAR SÜRÜYOR

İBB’nin Kanal İstanbul'a ilişkin yargıya taşıdığı plan süreçlerine dair diğer davalar için yargı süreci ise halen sürüyor.

ÇED davası, Danıştay'da görülüyor.

İMAMOĞLU: İSTANBULLULAR İTİRAZ ETTİ, KANAL İSTANBUL PLANLARI İPTAL EDİLDİ

Kararı X(eski Twitter) hesabından duyuran İmamoğlu, "İstanbullular itiraz etti, Kanal İstanbul planları iptal edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı, şehrimize milyonlarca yeni nüfus getirecek, doğasını ve su kaynaklarını yok edecek plana yapılan itirazları 11. İdare Mahkemesi haklı buldu" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise “Ya Kanal, Ya İstanbul!” dedik. Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız dedik. Yaptırmayacağız!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem