Meral Akşener kürsüde şarkı açtı, bir anda göz yaşlarına boğuldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme dair değerlendirmede bulundu. Toplantının sonunda "son söz" diyen Akşener, "İliç'ten Hataya, Kahramanmaraş'a" diyerek hayatını kaybeden vatandaşlarımızı andı ve şunları söyledi:

"1607'de doğmuş 1679'da ölmüş Karacaoğlan. O gün ölümü yazmış, ölüme sitem etmiş. Bugün Karacaoğlan'ın, benim gözümde şehitlerimiz için yazmış olduğu bir şarkıyı dinleteceğim, bir şiirin şarkıya gelişini dinleteceğim. Söz veriyorum İYİ Parti olarak bunun önüne geçeceğiz."

Ardından Karacaoğlan'ın "Var git ölüm" şiirinden derlenen şarkıyı dinleten Akşener, gözyaşlarına boğuldu. Şarkının sonunda isyan eden Akşener "Niçin hep garipler kaçamıyor, niçin hep fakirler kaçamıyor, niçin hep haksızlık bunlara oluyor? Ant olsun, şart olsun bunları değiştireceğiz." dedi.