CHP İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları: 39 ilçedeki adaylar kimler?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bugün, 31 Mart 2024’te yerel seçimlerinde yarışacak olan belediye başkan adaylarını açıkladı.

Toplantıda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bir yol arkadaşınız olarak söylüyorum sonsuz bir mücadele gücüyle sonsuz bir idealizm yolculuğunda gözünü kırpmadan her türlü mücadeleyi vereceğimden hiçbir Allah'ın kulunun kuşkusu olmasın. Kızanlar, üzülenler olacak. Herkes bir şekilde, bir zaman dilimi içerisinde bu partide belediye başkanı olarak atandı, aday oldu, kazandı, kazanamadı... Her biri bir süreç. İçinde yüz tane hikaye çıkar, tartışmalar yapılabilir” dedi.

Peki, İstanbul’daki 39 ilçenin belediye başkan adayları kimler?

CHP ADALAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: ALİ ERCAN AKPOLAT

2 Temmuz 1969 yılında Büyükada'da doğan Ali Ercan Akpolat, Büyükada'da otel işletmeciliği yaptı.

Akpolat, siyasete 18 yaşındayken SHP’de başladı. Daha sonra ise CHP’de devam etti. Akpolat, Adalar CHP İlçe Başkanlığı, Adalar Belediye Başkan Yardımcılığı ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı gibi görevleri yaptı.

CHP ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: TEKİN ARAS

CHP Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Tekin Aras, 1988 yılında Bingöl’de doğdu. Kağıthane İmam Hatip Anadolu Lisesi’nde eğitim gören Aras, Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi okudu. Aras, Arnavutköy Beşiktaşlılar Derneği’nin kuruluşunda da aktif rol oynadı. Hafız olan Aras, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Dairesi Başkanlığında cenaze imamı olarak da görev yaptı.

Aras, Arnavutköy’de sivil toplum kuruluşları ve sosyal sorumluluk projeleriyle tanınır.

CHP ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: ONURSAL ADIGÜZEL

CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel, 1985 yılında Malatya’da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Adıgüzel, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimine devam ediyor.

Adıgüzel, Eylül 2010 ile Ocak 2011 tarihleri arasında MYK üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca Ocak 2011'den Haziran 2012'ye CHP Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 34. Olağan Büyük Kurultay'da,18. Olağanüstü Kurultay'da ve 36. Olağan Kurultay’da Parti Meclisi üyeliğine seçildi. 25., 26. ve 27. dönem İstanbul Milletvekili olan Adıgüzel, 2018’den 2023’e kadar Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteydi.



2015 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili seçilen Adıgüzel, 26. yasama döneminde TBMM AB Uyum Komisyonu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, Çevre Komisyonu ve CHP Kadın Çocuk Hak ve İhlalleri İnceleme ve İzleme Komisyonu üyesiydi.

CHP AVCILAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: UTKU CANER ÇAYKARA

1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Utku Caner Çaykara, İstanbul Beykent Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık fakültesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Çaykara, mezuniyetinin ardından İş Sağlığı ve Güvenliği ve İşletme Yüksek Lisans programlarını tamamladı.

Çaykara, 2015 yılında CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2016-2018 yılları arasında ise CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

2018-2021 yılları arasında CHP Gençlik Kolları Genel Sekreterliği olan Çaykara, 36. Dönem CHP Kurultay Delegesidir.

Gençlik Kolları Görevinin yanında CHP adına Türkiye'nin birçok ilinde aktif saha çalışmalarında bulunan Çaykara, 2023 Genel Seçimlerinde İstanbul 3.Bölge 16. Sıra Milletvekili adayı oldu.

Çaykara, hala görevine Gençlik Kolları Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak devam ediyor.

Çaykara, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarında pek çok görev yürütmüştür.

CHP BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: CEM KILIÇ

1981 yılında doğan Cem Kılıç, Elektrik-Elektronik ve İşletme bölümünü bitirdi.

Siyasi kariyerine CHP Bağcılar Gençlik Kolu Başkanlığı ile başladı. Daha sonra ilçe başkan yardımcılığı, ilçe belediye meclis üyeliği ve il başkan yardımcılığı gibi görevleri yürüttü.

CHP BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: EMİNE GÜLİZAR EMECAN

1968’de Antalya’da doğan Emine Gülizar Emecan, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansı yapan Emecan, Girişimcilik eğitimi, Yönetici Koçluğu, KOBİ Koçluğu, Neuro Linguistik Programlama sertifika programlarını da tamamladı.



Üniversite yıllarında ilgilenmeye başladığı siyasete 1994 yılında aktif olarak girdi.



1994-1999 yılları arasında Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat işleri Müdürlüğü çalışmalarına destek veren Emecan, özellikle kadınlarla ilgili çalışmalar yürüttü. Emecan, kadınların meslek sahibi olmasını sağlayan çalışmalara öncülük etti.



Emecan, 2011’de CHP İstanbul İl Örgütü’ne yönetim kurulu üyesi olarak atandı. 14 Mayıs 2012 tarihli İl kongresinde seçilerek görevine devam etti. 3,5 yıl AR-GE çalışmalarından sorumlu İl başkan yardımcılığı görevini sürdürdü.

2018’deki genel seçimlerde CHP İstanbul Milletvekili seçilen Emecan, hala görevine devam ediyor.

CHP BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: AYŞEGÜL ÖZDEMİR OVALIOĞLU

Tıbbi uzmanlık alanı nöroloji cerrahisi olan Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde de çalıştı.

CHP BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: MESUT ÖKSÜZ

13 Mart 1968’de İstanbul’da doğan Mesut Öksüz, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1991’de mezun oldu. Öksüz, aynı yıl 1968 tarihinde kurulan aile şirketleri Öksüzler Ticaret’le iş hayatına başladı.

2018 yılından bu yana İTO (İstanbul Ticaret Odası) 80 No’lu Züccaciye Komite Üyesi, İTO Meclis Üyesi, Yine 2018’den bu yana ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı, 2020 yılından bu yana TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Züccaciye Sektör Meclisi Üyesi olup 2021 Haziran ayında da SEDEFED (Sektörel Dernekler Federasyonu) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

CHP BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: HASAN MUTLU

22 Haziran 1961’de Safranbolu Karabük’te doğan Hasan Mutlu, İstanbul Vefa Lisesi’nde lise eğitimine devam etti. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik – Matematik Bölümü’nden üçüncülükle mezun oldu. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okudu.

Mutlu, Sınav Dergisi Dershaneleri’nin şube kurucusu ve İstanbul temsilcisidir. 2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. Yine 2011 yılında Bayrampaşa Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucu Başkanlığı’nı üstlendi.

2014 Aralık ayından bu yana CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevine devam ediyor. Uzun yıllardır Karabük-Safranbolu Derneği ve TÖDER (Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği) Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca; Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Trakyalı İş Adamları Derneği, Bayrampaşa Kartaltepe Spor Kulübü üyesidir. Mutlu, fizik ve matematik alanında birçok kitap yayımladı.

CHP BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: RIZA AKPOLAT

1982’de doğan Rıza Akpolat, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde bitirdi.



2006-2008 yılları arası Bahçelievler Gençlik Kolu Yöneticiliği, 2009-2011 arası Bahçelievler İlçe Yöneticiliği, Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı, 2011-2015 yıllarında ise Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevlerini yürüttü. 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden 25. Dönem milletvekili adayı oldu.

Akpolat, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Beşiktaş İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

CHP BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: ALAATTİN KÖSELER

1960 yılında Paşabahçe’de dünyaya gelen Alaattin Köseler, 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni tamamladı. Beykoz Spor Kulübü’nün Basketbol şubesinde Yıldız, Genç ve A Takım olmak üzere on iki sene basketbol oynayan Köseler, mimar olarak çeşitli inşaat firmalarında, proje müdürü ve şantiye şefliği görevlerini üstlendi. Köseler, 1999 Yerel Seçimleri’nde Beykoz Belediye Başkanı oldu.

Döneminin en büyük ve en modern Hayvan Barınağı’nı faaliyete geçirdi.

2004 yılında, depreme yönelik başlatmış olduğu çalışmalar, Bakırköy Belediyesi tarafından kullanılarak Afet Karar Destek Modelleri oluşturulmuş ve bu projeler 2 kere E-TR olmak üzere birçok ödül aldı. Köseler, TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) üyesidir.

İmar sorunlarıyla ilgili çeşitli projeler yürüten Köseler, işsizlik sorununu çözmek için İTKİP ile ortak projeler geliştirerek bin 500 kişiye iş imkanı sağladı. 2004 yılında başlattığı depremle ilgili çalışmaları, Bakırköy Belediyesi tarafından kullanılarak Afet Karar Destek Modelleri oluşturulmasına öncülük etti.

CHP BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: MEHMET MURAT ÇALIK

İstanbul’un ilk şehir plancısı belediye başkanı olarak bilinen Mehmet Murat Çalık, 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu.

1998 yılında şehir planlama sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin kurucu ortağı olan Çalık, 2008-2014 yılları arası Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinde çeşitli görevlerde yöneticilik ve başkan yardımcılığı yaptı. 1999 yılından bu yana Beylikdüzü'ne katkıları bulunan Çalık, 2014-2018 tarihlerinde o dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanında Beylikdüzü Belediyesi'nde Teknik Koordinatörlük ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer aldı. 2019 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilmesinden CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı oldu. 190 bin 497 geçerli oyun 107 bin 307’sini alarak yüzde 56,33’lük oy aldı.. Rakibi AKP’nin adayı Mustafa Necati Işık’a 28 bin 202 oy ve yüzde 14,8 oy oranı fark atarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini Ekrem İmamoğlu’ndan devraldı. Çalık, hala Beylikdüzü Belediyesi Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor.

CHP BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: İNAN GÜNEY

1977’de Beyoğlu’nda doğan İnan Güney, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Yüksek Lisans çalışmalarını Marmara Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler alanında sürdüren Güney, ‘Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ başlıklı tez üzerinde çalıştı.

Güney, siyasete 1995 yılında CHP Gençlik Kolları’nda başladı. Ana kademe ilçe yönetim kurulu üyeliği ve eğitim sekreterliği görevlerini yürüttü.

2011-2014 yılları arasında ise Beyoğlu İlçe Başkanlığı’na seçildi.

2020-2022 arasında CHP İBB Grup Yöneticisi olan Güney, hala İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

CHP BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: HASAN AKGÜN

1994 yılından itibaren 6 kez üst üste Büyükçekmece Belediye Başkanı seçilen Dr. Hasan Akgün, 1957’de Trabzon’da doğdu.

1975 yılında Sefaköy (Küçükçekmece) Belediyesinde belediyeciliğe ilk adımını attı. 1975-1980 yılları arasında Sefaköy Belediyesinde Yazı İşleri Müdürü ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Yüksek öğrenime devam ettiğinden, eğitimini çalışma hayatı ile birlikte yürüttü.

1979 yılında İstanbul Yabancı Diller Yüksekokulundan mezun oldu.

1979-1988 yılları arasında Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün “Şehircilik ve Belediyelerin Yönetimi” konulu eğitim programlarına katılarak şehircilik ve yerel demokrasi alanında eğitim aldı. 1981 yılında, kurucuları arasında yer aldığı İstanbul Belediyesi Küçükçekmece Belediye Şube Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı görevinde bulundu. 1984 yılında, 3330 sayılı kanun ile Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen Büyükşehir Belediyesi uygulamasında, Bakırköy Belediyesinin kuruluşunda ve tüm birimlerinin teşkilatlanmasında görev aldı.

1986 yılında Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

1989-1993 yılları arasında; Fransa, Almanya ve Belçika yerel yönetimlerinin yapılarını inceledi ve Türkiye’deki uygulamalarla mukayesesini yaparak geniş çaplı bir çalışma ortaya koydu. 1992 yılında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde “Belediyelerin Evrensel Gelişimi ve Bütçelerinin Analizi” konulu tezi ile yüksek lisans derecesini ve 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsünde “Kentsel Gelişme Sürecinde Büyükçekmece” konulu tezi ile doktora derecesini aldı.



Doktora tezi kapsamında Fransa’nın güney sahilleri ile İspanya’nın Barselona şehri kıyı planlaması çalışmalarını ve arazi kullanımını inceledi ve bulgularını, Türkiye’deki uygulamalarla kıyasladı. Yaptığı araştırmada, Büyükçekmece’nin kentsel özelliklerine, İstanbul’un bu yapıyı etkileyiş biçimine yer vererek Büyükçekmece’yi kronolojik bir yöntemle inceledi.

1994 Yerel Seçimlerinde Büyükçekmece Belediye Başkanı seçildi. Ardından 1999, 2004, 2009, 2014 ve 2019 Yerel Seçimlerinde art arda Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Seçimlerini kazandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile başlayan ve Derviş Eroğlu’nun hem Başbakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı döneminde devam eden, uzun yıllara dayanan ilişkileri boyunca onlara destek oldu.

CHP ÇATALCA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: ERHAN GÜZEL

1979'da Çatalca’da doğan Erhan Güzel, Selanik göçmeni bir ailenin ikinci kuşak torunudur.

Trakya Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Güzel, 2009 yerel seçimlerinin ardından 3 yıl boyunca Çatalca Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekilliği, ardından ise 2 yıl Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Aralık 2013’te memuriyetten istifa edip meclis üyesi oldu ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü’nden sorumlu başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü.

2019 yerel seçimlerinin ardından Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelişinden sonra kurumun içerisinde oluşturulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Masalar Koordinatörlüğü’nde Meclis Üyeleri İşlerinden Sorumlu Grup Koordinatörü olarak görev aldı.

CHP ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: ORHAN ÇERKEZ

1962 yılında doğan Orhan Çerkez, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı ve ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Şehircilik Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır.

1985 yılında Kadıköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde devlet memuru olarak göreve başlayan Çerkez, 2009 yılına kadar aynı birimde sorumlu amir olarak görev yaptı. Belediyecilik alanındaki deneyimlerine Ataşehir Belediyesi'nde İdari İşler Amiri olarak devam eden Çerkez, 4 yıl boyunca Ulaşım Hizmetleri Müdürü olarak görev aldı. 2016 yılından itibaren ise Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyor.

CHP ESENLER BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: HASAN DALKIRAN

1980 yılında Sinop’ta doğan Fırat Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında eğitimini tamamladı.

CHP Esenler Belediye Başkan Adayı Hasan Dalkıran, hala Sinop Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı olarak görev yapıyor.

CHP ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: ALİ GÖKMEN

Ali Gökmen, siyasi kariyerine 1996 yılında CHP Kıraç Belde Gençlik Kolları'nda başladı.

2008 yılında Esenyurt'un ilçe olmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak görevlendirildi.

2014 yılında yapılan Olağanüstü Esenyurt İlçe Kongresi'nde İlçe Başkanı olarak seçilen Gökmen, 2019 yılına kadar girdiği tüm parti içi ilçe kongrelerini kazanarak, CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı görevine devam etmiştir.

2019 Yerel Seçimleri'nde ilk sıradan Cumhuriyet Halk Partisi Esenyurt Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Gökmen, Esenyurt Belediyesi Grup Başkanvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak görevine devam ediyor.

CHP ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: MİTHAT BÜLENT ÖZMEN

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi okuyan Mithat Bülent Özmen, AB Jean Monnet Bursiyeri olarak University of Kent, Brussels School of International Studies’den uluslararası ilişkiler yüksek lisans derecesi aldı. Doktorasını bankacılık ve finans üzerine yaptı.

1992 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda iş hayatına başlayan Özmen, 1994 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu’na katıldı. Devam eden süreçte hem banka ve finans kuruluşlarında hem de reel sektörde üst düzey yöneticilik yapan Özmen, en son enerji sektörünün önde gelen holdinglerinden birinde CEO ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Doğal Gaz İthalatçıları Derneği (GAZİD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmekteydi.



Özmen, çeşitli Üniversitelerin MBA ve yüksek lisans programlarında risk yönetimi, finansal yönetim, finansal piyasalar ve kurumlar dersleri verdi.

CHP FATİH BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: MAHİR POLAT

1975’te Gaziantep'te doğan Mahir Polat, ilk olarak Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme Bölümü'nü sonrasında ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi.

1995 yılında İzmir'e yerleşti. Gümrük müşavirliği yapan Polat, CHP'de Mahalle Temsilciliği ve İlçe Yöneticiliği görevlerini üstlendi. Polat, son iki dönemdir CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği görevini yürütüyor. Uluslararası Politik Ekonomi Masterı yapmakta olan Polat'ın, aynı zamanda çok sayıda önemli mesleki ve sosyal dayanışma projesinde imzası bulunmaktadır.

CHP GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: HASAN BAHÇETEPE

Uzun yıllar CHP'de siyaset yapan Hasan Bahçetepe 2019 ve 2023 yıllarında gerçekleştirilen kongrelerde başkan seçilmiştir.

CHP GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: TEMEL AKKOÇ

Aslen Bayburtlu olan Temel Akkoç, 2017 yılından itibaren CHP Güngören İlçe Başkanlığı görevini yürütüyor.

CHP KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: MESUT KÖSEDAĞI

CHP’nin Kadıköy’deki eski isimleri arasında gösterilen Mesut Kösedağı, 2003 yılında CHP Kadıköy Gençlik Kolları yönetici görevini yaptı.

2004’te Kadıköy Gençlik Kolları Başkanlığı, 2005’te ise İstanbul İl Gençlik Kolları yöneticisi olan Kösedağı, hala Kadıköy’de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi.

CHP KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: TONGUÇ ÇOBAN

1967 yılında Artvin'de doğan Tonguç Çoban, 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu.

1994-2006 yılları arasında Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nda (DİSK) başkan danışmanlığı, araştırma-eğitim dairesi müdürlüğü, uluslararası ilişkiler danışmanlığı gibi görevlerde yürüttü. 2006-2014 yılları arasında araştırma sektöründe çeşitli firmalarda yönetici olarak çalıştı; global araştırma firması Ipsos'ta Sosyal Araştırmalar Enstitüsü kurucu genel müdürlüğü yaptı.

2014 yerel seçimlerinde CHP Şişli ve İBB Meclis üyesi seçildi. İBB Meclisi'nde CHP Grup Sözcüsü ve Yönetim Kurulu üyesi oldu. 2019'dan bu yana ise İBB'de Başkan Danışmanı ve İlçe Belediyeleri Koordinatörü olarak görev yapıyor. 2019 yılında, CHP İstanbul Yerel Yönetimler Danışmanı Tonguç Çoban, İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin yönetim kuruluna yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

CHP KARTAL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: GÖKHAN YÜKSEL

1987’de Kartal’da doğan Gökhan Yüksel, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek Lisans Eğitimini Marmara Üniversitesi’nde Sermaye Piyasası ve Borsa konusunda tamamladı. Hala Aston Üniversitesi’nde İşletme Doktorası ve Yerel Yönetimlerde Ekonomi ve Bütçe konularında tez çalışması yapıyor.

Yüksel, 2014 yerel seçimlerinde CHP’den Kartal Meclis Üyesi oldu. Kartal Belediyesi’nde Sosyal Yardım Komisyonu Başkanlığı, Encümen Üyeliği ve Encümen Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2016 ve 2018 yılları arasında iki yıl Kartal Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

CHP KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: KEMAL ÇEBİ

1956 yılında Trabzon’da doğan Kemal Çebi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni 1982 yılında bitirdi. 52 yıldır Küçükçekmece’de yaşayan Çebi, 17 yıl boyunca Cennet Barbaros Spor Kulübü başkanlığı yaptı.



SHP ve CHP’de 9 yıl ilçe yöneticiliği, dört dönem Küçükçekmece CHP İlçe Başkanlığı, farklı dönemlerde İlçe, İl ve Kurultay Delegelikleri yaptı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Küçükçekmece Belediye Başkanlığı'na seçildi.

CHP MALTEPE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: ESİN KÖYMEN

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükşehir Şubesi Başkanı olarak görev görev yapan Esin Köymen, 2020 yılında TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı için yeniden aday oldu ve kazandı.

Kaynak: Gerçek Gündem