CHP, İstanbul'da 39 ilçe başkan adayını açıkladı: İmamoğlu'nun sözleri dikkat çekti

CHP, 31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler öncesi çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak dün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'ni (PM) iki turda toplayarak 'kale' olarak anılan ilçelerin de yer aldığı kimi bölgelerde adaylarını belirledi. Ankara Çankaya'da Hüseyin Can Güner'in, İstanbul Kadıköy'de Mesut Kösedağı'nın adaylığı muhalif kamuoyunda en çok konuşulan konuların başında yer aldı.

Tartışmalar sürerken, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin ilçe adaylarının tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kürsüde konuşurken bu süreçte 'kırıldığını' düşündüğü isimlere yönelik olarak "Kızanlar, üzülenler olacak. Herkes bir şekilde, bir zaman dilimi içerisinde bu partide belediye başkanı olarak atandı, aday oldu, kazandı, kazanamadı... Her biri bir süreç. İçinde yüz tane hikaye çıkar, tartışmalar yapılabilir" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

'BURAYA GELİP TEPKİNİZİ GÖSTERİYORSANIZ, İL BAŞKANIMIN DEMOKRATLIĞINDAN'

"İlçe başkanlığı ve aday adaylığı süreçlerini bilirim. Benim şahit olduğum bu 2009-2014-2019-2024, dört senedir aday adayı ve süreçlerle ilgili en demokrat süreç yönetilmiştir. Adaylarımız partimize hayırlı olsun. İl başkanım sana teşekkür ediyorum. Buraya gelip demokratik bir şekilde tepkinizi gösteriyorsanız, o da il başkanımın demokratlığındandır. Ona da teşekkür ediyorum. Yarın da öbür gün de göstereceksiniz. Ama üç gün sonra yaralar sarılır, gönüller hoş edilir, insanlar birbirini arar, kırılan gönüller tamir edilir ve yola çıkılır."

CHP'NİN İSTANBUL'UN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

İmamoğlu, daha sonra İstanbul'un 39 ilçesinde netleşen belediye başkan adaylarıyla birlikte sahneye çıktı. İsimler, şöyle şekillendi:

Adalar Belediye başkan adayı Ali Ercan Akpolat

Arnavutköy Belediye Başkan adayı Tekin Aras

Ataşehir Belediye Başkan adayımız Onursal Adıgüzel

Avcılar Belediye Başkan adayı Utku Caner Çaykara

Bağcılar belediye Başkan adayı Cem Kılıç

Bahçelievler Belediye Başkan adayı Emine Gülizar Emecan

Bakırköy Belediye Başkan adayı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu

Başakşehir Belediye Başkan adayı Mesut Öksüz

Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu

Beşiktaş Belediye Başkan adayı Rıza Akpolat

Beykoz Belediye Başkan adayı Alaattin Köseler

Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık

Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney

Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Hasan Akgün

Çatalca Belediye Başkan adayı Erhan Güzel

Çekmeköy Belediye Başkan adayı Orhan Çerkez

Esenler Belediye Başkan adayı Hasan Dalkıran

Esenyurt Belediye Başkan adayı Ali Gökmen

Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen

Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe

Güngören Belediye Başkan adayı Temel Akkoç

Kadıköy Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağı

Kağıthane Belediye Başkan adayı Tonguç Çoban

Kartal Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel

Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Kemal Çebi

Maltepe Belediye Başkan adayı Esin Köymen

Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı

Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin

Sarıyer Belediye Başkan adayı Mustafa Oktay Aksu

Silivri Belediye Başkan adayı Bora Balcıoğlu

Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ayhan Koç

Sultangazi Belediye Başkan adayı Ferhat Epözdemir

Şile Belediye Başkan adayı Özgür Kabadayı

Şişli Belediye Başkan adayı Resul Emrah Şahan

Tuzla Belediye Başkan adayı Eren Ali Bingöl

Ümraniye Belediye Başkan adayı Aykut Erdoğdu

Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş

Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Onur Soytürk

'HER TÜRLÜ MÜCADELEYİ VERECEĞİMDEN KİMSENİN KUŞKUSU OLMASIN'

Adayların açıklanmasından önce kürsüye çıkan İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"İstanbul'da daha büyük meselemiz var. İstanbul seçimi A kişisi, B kişisi seçimi değil. Bu yola kendini adayan ve bu yola çıkan bir yol arkadaşınız olarak söylüyorum. Sonsuz bir mücadele gücüyle, sonsuz bir idealizm yolculuğunda kararlı bir şekilde gözünü kırpmadan her türlü mücadeleyi vereceğimden hiçbir Allah'ın kulunun kuşkusu olmasın.

2019'dan bu yana İstanbul'da hayata geçirdiğimiz halkçı belediyeciliği hep birlikte üst seviyeye taşıyacağız. Bakın göreceksiniz birlikte doğan kuvvetle İstanbul adına çok daha büyük işler başaracağız.

'TALİMATI BİR KİŞİDEN ALIYORLAR'

Elbette büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz güçlerini birleştirip halk yararına işler yapmaları için aynı partiden olmaları gerekmiyor. Biz 5 yıldır hiçbir parti ayrımı yapmadan bütün ilçe belediyeleriyle çalışmak için her yolu denedik, deniyoruz. Ama her seferinde bir kısım dirençlerle karşılaşıyoruz. Bu direncin kaynağının neresi olduğunu bütün ülke biliyor. Maalesef özellikle AKP'li birçok ilçe belediye başkanı bizimle yan yana gelemediler bile. İlçelerinde yaptığımız her işte görüşlerini, önerilerini aldığımız halde, ilçelerine yaptığımız her çalışmada özenli bir biçimde açılışa davet ettiğimiz halde, kendilerini bazen bizzat ben davet ettiğim halde onlar gelemediler. Gelenler de var onlara da teşekkür ediyorum. Bunun anlamı, ben ilçe belediye başkanı olarak bir kez bile davet edilmediğim, bir kez bile ziyaret edilmediğim ilçe belediye başkanlığım dönemimde, 20 defa gelse 20 defa gider onunla gezerdim. Çünkü bu makamlar millete ait makamlar. İşte bunu karıştırıyorlar. Onlar kendilerini vatandaşa değil, onlar kendilerini bir kişiye karşı sorumlu hissediyorlar. Talimatı halktan değil bir kişiden alıyorlar. Önümüze çıkardıkları engelleri anlatmıyorum bile. Asla şikayet etmedik, asla vazgeçmedik. Her seferinde bütün engelleri aştık. İnanın bu yolculuk güçlü bir yolculuk oldu, daha da güçlenecek. Çünkü biz kendimizi bu şehre ve milletimize adadık.

ERDOĞAN'A 'HATAY' TEPKİSİ

Öyle açıklamalar görüyorum ki... "Yerel yönetimle iktidar aynı olmazsa hizmet gelmez, bak Hatay'a geldi mi?" diyor. Yahu deprem bölgesinde bunu söylüyor. Sonra "Biz CHP gibi oy verene hizmet götürenlerden değiliz" diyor. Çok ayıp, çok yazık. Milletle alay etmek demektir bu. Milletin iradesiyle dalga geçmektir bu. Ama millet aldanmayacak.

5 yılda bizden önce akıllarına gelmemiş, ihmal edilmiş onlara konuya el attık. Birilerine rant üretmedik, halkın kaynağını israf etmedik.

'BİZİMLE BUNUN İÇİN UĞRAŞIYORLAR'

İstanbul en temelde gücün ve paranın akış yönünü değiştirmeyi başardı. Bütün o yatırım ve hizmetleri onun için yapabiliyoruz. Bunun için bizimle bu kadar uğraşıyorlar, onun için sıkıntıları var. Onun için gözleri dönmüş biçimde bu seçim için her şeyi yapıyorlar, yapacaklar.

Bu şehirde gücün ve özellikle bu akışın yönünü değişmesi hiç kolay olmadı. Soruşturmalar yaşadık engellemeler yaşadık her seferinde İstanbullular yanımızda oldu. 16 milyon insanımızla bu oyunu bozduk. Ben veya biz değil İstanbul başardı diyoruz. İstanbullular gündelik siyasetin bütün küçük hesaplarını alt üst edecek, İstanbullular gözleriyle görüp, yaşadıkları hayatlarını güzelleştirecek büyük değişimin yanında yer almaya devam edecek. Bu durum bazı kişi ve partiler ikbal ve beka sorunu olarak görebilirler. onlar İstanbul seçimlerini başka mecralara çekmeye çalışabilirler fakat İstanbulluların gündemi belli. İstanbullular daha fazla sosyal destek daha fazla yeşil alan, daha fazla kreş, daha fazla kent lokantası daha fazla spor tesisi istiyor. bütün bunları da ancak bizim başarabileceğimizi görüyor ve biliyor. İstanbullular depreme hazırlıkta sergilediğimiz ciddi politikalar artsın istiyorlar. İstanbullular o eski israf ve ihanet devrine asla geri dönülsün istemiyorlar.

'BEN CEKETİ ÇIKARDIM, SİZ DE ÇIKARTMAYA HAZIR MISINIZ?'

O kadar yanlış işler yaptılar ki kendileri bile "İstanbul'a ihanet ettik" dediler. Biz size ihanet ettirmeyeceğiz. Biz İstanbul'un muhafızı olmaya devam edeceğiz. Bu şehrin her sokağını, her meydanını biz koruyacağız.

Ben ceketi çıkardım, siz de çıkartmaya hazır mısınız?

Bu kardeşiniz size söz veriyor; bu şehirde kimsenin inancına kimsenin siyasi düşüncesine kimsenin yaşam tarzına bakmadan ayrımcılık yapmadan adil ve özgür bir kent, bu şehir herkesin şehri. Bu şehir Kürtlerin şehri, bu şehir Alevilerin şehri, bu şehir Boşnakların şehri, bu şehir Ermenilerin şehri, bu şehir Süryanilerin şehri. Bu şehirde 16 milyon özgür Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Bu şehirde vatan sever, bayrağını seven Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde cumhuriyetin izinde yürüyecek 16 milyon insan var. İstanbulluların istediği olacak. onun için buradayız.

Hedefimiz ve parolamız belli, tam yol ileri! İstanbul'a hizmet için tam yol ileri. Yolumuz bahtımız açık olsun. Hep birlikte16 milyonun iktidarına yürüyoruz."

İL BAŞKANI ÇELİK: NEZAKETTEN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ

İmamoğlu’nun ardından adayları tanıtmak için kürsüye çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “İstanbul’da ilk defa 31 Mart’ta İstanbul’un 4 kadın belediye başkanı olacak. İstanbul’da çok sayıda genç arkadaşımız 31 Mart’ın sonra CHP’yi belediye başkanı olarak temsil edecek” diye konuştu.

Çelik, “Meclis üyesi belirleme süreçlerinde bazı ilçelerimizde taleple eğilim yoklamamızı gerçekleştirdik. Bazı ilçelerimizde atama yöntemleriyle meclis üyelikleri devam edecek. Buradan bütün üyelere şunun sözünü veriyorum kadınlar ve gençler 2019’a göre meclis üyesi listelerinde daha çok temsil edilecekler” diye konuştu.

Çelik, "Biliyoruz ki rakiplerimiz yerel siyaset konuşmak yerine yine toplumu kutuplaştırarak sonuç alma yoluna gitmek isteyecekler Montaj videolarla sahte broşürlerle toplumu yine kutuplaştırmaya çalışacaklar. Ama biz nezaketten asla taviz vermeyeceğiz. İstanbul’un 39 ilçesinde güçlü bir iddia ortaya koyacağız. İstanbul’da 31 bin sandığı 100 bin kişilik orduyla koruyacağız. Asil sandık görevlilerimiz tamamlandı. Bütün İstanbullulara buradan seslenmek istiyorum bütün İstanbullular gönül rahatlığıyla sandıklara gidebilirler. İstanbul’un helal oyları bizlere emanet biz sandıkları koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem