Muhalefet belediyeleri engellenirken... Erdoğan AKP'li belediyeye bağış yapacakmış...

CHP’li belediyelerin projeleri AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, iktidar tarafından engellenirken, AKP’li Çekmeköy Belediyesi’ne kıyak geçilecek.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Erdoğan, AKP’li Çekmeköy Belediyesi’ne bağış yapacak. Cumhurbaşkanlığı bütçesinden belediyeye 45 milyon TL aktarılacak.

İstanbul’un AKP’li Çekmeköy Belediyesi, şubattaki Belediye Meclis toplantısında, gündeme sunulan teklifte, “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın, yatırım niteliğindeki projelerde kullanılması için Çekmeköy Belediyesi’ne 45 milyon TL bağış yapacağı” belirtildi. Bağışın ise, belediye başkanı Ahmet Poyraz’ın yönettiği Çekmeköy Belediyesi tarafından talep edildiği bildirildi.

BELEDİYE BİRÇOK KURUMDAN BAĞIŞ ALMIŞ

Çekmeköy Belediye Meclisi’nin CHP Grup Başkanvekili Ünal Bellek ise, yaptığı konuşmada, ayrımcılık yapıldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Belediyemiz, bütçesinin dışında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat ile İller Bankası gibi devletin çeşitli bakanlık, kurum ve kuruluşlarından 5 yıl içerisinde toplam olarak 15 milyon dolar şartlı bağış almıştır. Bu da yaklaşık olarak bugünkü kurla 450 milyon TL yapmaktadır. İstanbul’da CHP’li başkanlar tarafından yönetilen belediyelere bu yardımların, bağışların hiçbiri yapılmamıştır. Adil olmayan bir ayrımcılık yapıldığını bilgilerinize sunarım.”