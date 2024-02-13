Üniversiteli Zeynep'in ölümü sonrası Başakşehir Belediyesi'nin taziye mesajına tepki yağdı!

Başakşehir'deki İbn Haldun Üniversitesi'nde eğitim gören üniversite öğrencisi Zeynep Cilan, karşıdan karşıya geçmek isterken bir trafik teröristinin kurbanı oldu. İbn Haldun Üniversitesi tarafından verilen başsağlığı mesajında Zeynep Cilan'ın ailesine sabır dilendi. Üniversite öğrencileri ve Zeynep'in arkadaşları bu ışıksız yolla ilgili defalarca dilekçe yazdıklarını dile getirdi.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 'İBB' VURGUSU YAPTI TEPKİ ÇEKTİ!

Başakşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım ise sosyal medyada tepki çekti. Başakşehir Belediyesi'nin yaptığı paylaşımda, 'Başımız sağ olsun! İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Ordu Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında İbn Haldun Üniversitesi öğrencimiz Zeynep Cilan vefat etmiştir.

Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve İbn Haldun Üniversitemize başsağlığı dileriz.' denildi.

Belediyenin paylaşımında yapılan İBB vurgusu ise hem Zeynep'in arkadaşları hem de vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Öte yandan tepki yağan Başakşehir belediyesinin mesajı halen silmediği görüldü.

'İNSANLIKTAN NASİPSİZLER...'

Zeynep'in babasının arkadaşı olduğunu ifade eden bir kullanıcı ise bu mesajı alıntıladı ve oldukça sert bir şekilde 'Siyasetinizden başka değeriniz yok insanlıktan nasipsizler' diyerek paylaşımı eleştirdi!

Başakşehir Belediyesi gelen sorumların ardından önce yorumları gizledi, ardından ise paylaşımı yorum yapmaya kapattı.