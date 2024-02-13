Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla Datça'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 07:32'de meydana gelen depremin derinliği 10.11 km olarak ölçüldü.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.0 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

Kandilli'den yapılan açıklamada depremin derinliği ise 9.7 km olarak ölçüldü.