CHP'nin Malatya adayı olan Veli Ağbaba'dan ilk açıklama: 'Borcumu ödemeye gidiyorum'

CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Veli Ağbaba'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

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CHP'nin Malatya adayı olan Veli Ağbaba'dan ilk açıklama: 'Borcumu ödemeye gidiyorum'

31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlere giden süreçte siyasi partiler, aday belirleme süreçlerini hızlandırdı. Bu kapsamda CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Veli Ağbaba'yı sahaya sürmeye karar verdi.

Malatya'da belediye başkanlığı seçimini son üç dönemdir iktidar partisi kazanıyor. Son olarak 2019 seçimlerinde AKP, kentte yüzde 68.47 oranında oy almıştı. Onu sırasıyla yüzde 23.23'le CHP ve yüzde 5.31'le Saadet Partisi izlemişti. HDP ise yüzde 1.47 ile dördüncü sırada yer almıştı.

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, TV100'de yayınlanan Taksim Meydanı programında Ağbaba ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını anlattı:

"CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba'dan özel bir demeç aldım. Malatya’da 5-6 tane anket yapılmış Veli Ağababa’nın adı çok yüksek çıkmış. Veli Ağababa 'Ben de Genel Başkan’ın bu önerisini kabul ettim. Beni de Malatya ve partim 2011’den beri milletvekili yaptı.

'HEM PARTİME HEM MALATYA'YA BORCUMU ÖDEMEYE GİDİYORUM'

Hem partime hem Malatya’ya borcumu ödemeye gidiyorum. Umarım Malatya’yı hemşerilerimle birlikte ayağa kaldırırım. CHP’nin bayrağını göndere çekeceğim' diyor. Malatya'yı AK Parti'den almak zor. Çünkü AK Parti yüzde 60-70'lerde oy alıyor. Zor ama Veli Ağbaba CHP'den en iyi aday."

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Veli Ağbaba CHP 2024 Yerel Seçimleri
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