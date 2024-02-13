Yeniden Refah'a AKP'den bir transfer daha: Mevcut belediye başkanını kadroya kattılar... Rozetini de eski AKP'li taktı

Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, AKP'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nin belediye başkan adayı oldu.

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Yeniden Refah'a AKP'den bir transfer daha: Mevcut belediye başkanını kadroya kattılar... Rozetini de eski AKP'li taktı

Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, AKP’den istifa ederek Yeniden Refah Partisi’ne katıldı. Yalçınkaya, ayrıca Yeniden Refah’ın belediye başkan adayı oldu.

Yeniden Refah Partisi, AKP’den transferlerine tam gaz devam ediyor. Son olarak AKP’li Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da partisinden istifa Yeniden Refah’a katıldı.

ROZETİNİ DE ESKİ AKP'Lİ TAKTI

21. Dönem’de AKP’den milletvekilliği de yapmış olan Yalçınkaya’ya rozetini yine AKP’den istifa ederek Yeniden Refah’ın Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mehmet Kasım Gülpınar taktı.

Yalçınkaya’nın adaylığı Yeniden Refah Partisi’nin sosyal medya hesabından duyurulurken, şu ifadelere yer verildi:

"21. Dönem Şanlıurfa milletvekili; mevcut Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya Ak Parti’den istifa ederek Yeniden Refah Partimize katıldı. Partimizin Belediye başkan adayı olan Mehmet Yalçınkaya’ya hoş geldin dileklerimizi iletiyoruz"

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