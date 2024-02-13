Tuncer Bakırhan'dan ittifak mesajı: Bizim yolumuz müteahhitler ile rantçılar arasında tercih yapmak değildir

Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi(DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tuncer Bakırhan, AKP-MHP ile CHP arasında dönen DEM Parti tartışmaları hakkında, "Ülkenin gündemi seçim iken iktidarı güçlendiren tatlı su muhaliflerinin deprem bölgesinde yaşanan açlıkta yoksulluktan bahsettiklerini duyamazsınız. Ancak yatıp kalkıp DEM Parti'ye ve Kürt halkına hakaret ediyorlar. İstanbul açıklamamızdan hemen sonra aklı başkasının kesesinde olanların paçalarının tutuştuğuna şahitlik ettik" dedi.

Bakırhan ayrıca ittifak tartışmalarına ve 'DEM Parti o partiyle anlaştı' iddialarına da değinerek, "Bizim yolumuz müteahhitler ile rantçılar arasında tercih yapmak değildi" ifadesini kullandı.

Tuncer Bakırhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Günlerdir ülkemizde seçimler tartışılıyor ama basını takip ettiğimizde sanki sadece DEM Parti seçime girecekmiş gibi tartışıyorlar. Bu gayet normal çünkü yerel seçimlerde ana muhalafet partisi olmaya aday bir partiyiz. Yerel seçimlerde kilit bir partiyiz. Her gün ağzını her açan DEM Parti'yi konuşuyor ama bizden kimse yok tabi, bizim adımıza konuşuyorlar. DEM Partinin bağımsız ve demokratik tercihlerini sorgulamaya kalkıyorlar. Bize ayar vermeye, bir çizgi çizmeye çalışıyorlar. Bilmiyorlar ki biz yıllardır halkın işaret ettiği yolda yürüyoruz. Yürümeye de devam edeceğiz. Bunların çizgi belirlemelerinin bizim için bir anlamı yok.

'BİZİ İYİ İZLESİNLER'

DEM Parti'yi siyasi parti olarak değil de oy deposu olarak görenler kulaklarını iyice açsınlar, bizi iyi izlesinler. Üçüncü yolu neden kararlılıkla savunduğumuzu bu toplantıda anlatmaya çalışacağız. 31 Mart'ta Türkiye'yi DEM'in renkleriyle boyayacağımıza emin olabilirsiniz. Türkiye'de başrolünde iktidar ve muhalefetin olduğu bir oyun oynanıyor. Halkın gerçek sorunları unutturulmaya çalışılıyor. Halk, bayat ekmek kuyruklarında yaşam mücadelesi veriyor. Gençler göç yollarında gelecek arıyorlar. Emekliler her gün başını yastığa aç koyuyorlar.

'HALA DEPREMİN İLK GÜNÜNDEKİ GİBİ'

Dünyanın hiçbir yerinde işçiler patronlardan daha çok vergi ödemiyor. Türkiye'de ise işçiler patronlardan daha fazla vergi ödüyor. Her yerde yolsuzluk, hırsızlık almış başını gidiyor. Millet az çorba yerine karton bardaklarda yarım çay almak zorunda kaldı. Yarım bardak karton çay alınan bir ülkeyi yaratanlara nalet olsun. Geçen hafta deprem bölgesini ziyaret ettik. Emin olun sanki deprem yeni olmuş gibi bir tablo vardı. Hala ağlaşan anneler, kardeşlerimiz var. Cenazelerini arayanlarla karşılaştık. Ciddi bir umutsuzluk var. Diğer taraftan ülkenin gündemi seçimken kendine muhalif diyen ama iktidara hizmet etmekten başka işe yaramayan tatlı su muhaliflerinin bir gün depremzedelerden , açıktan bahsettiğini göremezsiniz. Onların gündemi farklı.

'ÇÜNKÜ BUNLARIN DERDİ İKTİDARLA ANA MUHALEFETLE BİRLİKTE KÜRT HALKINI YİNE SÖMÜRGE GİBİ YÖNETMEKTİR'

Bunların tek derdi siyaseti dizayn ederek rant ve çıkar sağlamaktır. Bunlara iki çift laf söylemeyen sözde muhalif yazarlar yatıp kalkıp DEM Partiye hakaret ediyorlar. Kürt halkının meşru temsilcileri rehin alınıyor, belediyelerine kayyım atanıyor ama yine de kimseden çıt yok. Başta İstanbul olmak üzere her yerde adaylarımızı açıkladık. Açıklamadan hemen sonra aklı başkalarının kesesinde olanların paçalarının tutuştuğuna şahitlik ettik. Köşelerinde ekranlarda pespayece tutumlar içerisine girdiler. Biz de onlara diyoruz ki siz zamlara, hak gasplarına, yolsuzluklara, kayyımlara, kaçak seçmenlerine, Kürt sorunundaki çözümsüzlüğüne dair tek bir cümle duydunuz mu? Çünkü bunların derdi iktidarla ana muhalefetle birlikte Kürt halkını yine sömürge gibi yönetmektir.

'BİZİM YOLUMUZ MÜTEAHHİTLER İLE RANTÇILAR ARASINDA TERCİH YAPMAK DEĞİLDİR'

Kürt halkı 100 yıl daha sömürge olarak yönetilmeyecektir. Aday çıkarsak da çıkarmasak da bir yerlerden talimat aldığımızı söylüyorlar. Biz talimatı sırça köşklerden değil halkımızdan alıyoruz. Bizim derdimiz 1 Nisan'dan itibaren barışı ve demokrasiyi bu ülkeye armağan etmektir. Bizim yolumuz müteahhitler ile rantçılar arasında tercih yapmak değildir. Halka rağmen değil halkla beraber mücadele etmektir. DEM Parti'yi düzen partileriyle karıştıran klavye delikanlıları bizim 40 yıllık mücadelemize baksınlar. Hiçbir bedel ödemeyen kişilerle karıştırmasınlar. Diyorlar ki oy hakkınız var ama istediğimiz adaya verin. Hükümet cephesi de diyor ki eşitiz, kardeşiz ama hakkınız yok. İşte bu sömürgeci aklı reddediyoruz. Kürt halkı bir yüzyıl daha sömürge olarak yönetilmeyecektir.

'İSTANBUL'DA ÇOK İYİ BİR PRATİK ORTAYA KOYACAKLARINA İNANIYORUM'

İstanbul Adaylarımız. Biri Edip Solmaz'ın biri Terzi Fikri'nin geleneğinden geliyor. İki arkadaşımız da bu yolları İstanbul'a taşıyacak birikime ve niteliğe sahiptir. Arkadaşlarımızın İstanbul'da çok iyi bir pratik ortaya koyacaklarına inanıyorum.

'VARSA BİR İRADENİZ ORTAYA KOYUN ORTAKLAŞALIM'

(Erdoğan'a eleştiri) Sen belediyelerde renge de baktın dile de kimliğe de baktın onun için Kürt halkının iradesine kayyum atadın. Bu haritaya itiraz etmeyen kimse ben muhalifim, ilericiyim, Kürt sorununa demokratik çözümünü istiyorum demesinler. Kürt sorunu seçimlerden önemlidir. Makamlardan, belediyelerden önemlidir. Kürt sorununu çözmek isteyen iradenin önünde engel değil destek olmaya her zaman açığız. Aday açıklamamızı da kimse pazarlık gibi algılamasın. Bu, ödenen bedellere hakarettir. Biz değer siyaseti yapıyoruz. Hem iktidara hem muhalefete çağrı yapıyoruz. Varsa bir iradeniz ortaya koyun ortaklaşalım.

'BUNU İKTİDAR DA MUHALEFET DE ÇOK İYİ BİLİYOR'

Ön seçimle başladığımız süreci belediyeleri geri alarak zaferle taçlandıracağız. Kürt halkına hizmet etmeyen AKP'li belediyelerin ampulünü söndüreceğiz. Yerel seçimlerde ana muhalefet partisiyiz. Her yere kazanmak için gidiyoruz. Meral Danış Beştaş'ı boy göstermek için İstanbul'da aday yapmadık. Belediyeciliği en iyi biz yaparız. Yolsuzlukla, rantla duyulan bir başkanımızı duydunuz mu? Bunları yapan hiç kimse partimizde yer alamaz. Bunu iktidar da muhalefet de çok iyi biliyor."

Kaynak: Gerçek Gündem