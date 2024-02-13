AKP'ye yakın yazardan tarikat uyarısı: "FETÖ'nün devlete giriş kapılarından biri bürokrasideki diğer tarikatlar"

Danıştay 5. Dairesi, dün FETÖ’den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararı verdi.

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında FETÖ üyesi olduğu iddia edilen binlerce yargı mensubu Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden alınmıştı.

Danıştay 5. Dairesi, dün FETÖ’den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararı verdi. Karara gerekçe olarak ise belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığını gösterdi.

AİHM KARARI



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2021 yılında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden alınan ve 'terör örgütü üyesi' oldukları gerekçesiyle tutuklanan hakim ve savcıların 'özgürlük' ve 'güvenlik' haklarının ihlal edildiğine hükmetti.



AİHM, darbe girişimi sonrası yapılan tutuklamaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğuna karar verdi.

AKP’YE YAKIN YAZAR: BÜROKRASİDE KONUMLANAN FETÖ DIŞI TARİKAT VE CEMAATLER BUNUN İÇİN EN İDEAL ZEMİN

Danıştay’ın kararı ve sınırdan ülkeye kaçak yollardan girmeye çalışan FETÖ üyeleri yeni bir tartışma başlattı. TV100’ün AKP’ye yakınlığıyla bilinen yazarı Fuat Uğur, “Bugüne kadar kaçan kaçanaydı, artık giren girene!” başlıklı yazısında, FETÖ’cülerin bürokrasideki varlıklarına dikkat çekti.

“FETÖ’nün girişleri hep böyle 'yasal prosedürler' izlenerek olmuyor. Bir de renklenmeler var” diyen Uğur, tarikat ve cemaatlere dikkat çekti:

“Malum bürokraside konumlanan FETÖ dışı tarikat ve cemaatler bunun için en ideal zemin. Onlar da bu tarikat ve cemaatlerin arasına sızarak renkleniyorlar. Yani bir başka GİRİŞ KAPISI da böyle renklenmelerle oluyor. Sonra bir FETÖ gidiyor ama yerine bin FETÖ geliyor.

Devletin altını hep birlikte oymak için daha ne yapılabilir?

Kısaca yargıyı bu tehlikeli terör örgütünden korumak için durum 15 Temmuz öncesinden daha farklı değil inanın.

Ne diyoruz biz? Devlette bir FETÖ’cü bile çoktur.”