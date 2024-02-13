Memleket Partisi’nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belli oldu

Memleket Partisi’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burak Hasar oldu.

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Memleket Partisi’nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belli oldu

Memleket Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burak Hasar oldu.

BURAK HASAR KİMDİR?

1975 yılında doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Mersin'de tamamlamış, 1993 yılında İçel Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur.

''Lisans'' eğitimini Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nde, ''Doktora ve Uzmanlık'' eğitimini ise Gazi Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. 2000 yılından beri, kendi kurduğu Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde; Dişeti Hastalıkları Ve Cerrahisi Uzmanı olarak çalışmaktadır.

2012 - 2016 yılları arasında 2 dönem Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. ''Tomografi Destekli Kılavuzlu İmplant Cerrahisi'' üzerine bilimsel sunumlar yapmakta, sağlık sektöründe faaliyet gösteren uluslararası firmalara danışmanlık hizmeti ve yurtiçi mesleki eğitimler vermektedir. Halen özel bir üniversitede ''Sağlıkta İnovasyon ve Simulasyon İle Eğitim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi'' Danışma Kurulu Üyesidir.

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