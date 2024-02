Bahçeli'den Özgür Özel'e "dem" yanıtı: "Demin çayda gemin atta olmasını bekleriz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i DEM Parti ile yapılan görüşmeler üzerinden hedef aldı.

Bahçeli, "Bu mikrofonlar neden gitmiyor Bahçeli’nin önüne? Bahçeli bu sabah demli çay mı içiyormuş? Bu mikrofonlar neden Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne? Terörle işbirliği mi yapmış?..." diyen CHP lideri Özel'e, "Özgür Bey, demli çay içip içmediğimizi merak etmiş. Boşuna zahmet etmesin, harman yeri dişlemesin, çalı gibi gezmesin. Çayı severiz sağlık açısından ve doktorların tavsiyesine uyarak, açık olursa daha da severiz. Ancak, demin çayda gemin atta olmasını bekleriz." yanıtını verdi.

Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Tarihe bakmadan atılacak her adımın yapılacak her hamlenin kuşaklar arasında kopukluklar yapacağını düşünüyorum. Anadolu coğrafyasının vatan olması her şeyden evet milli birlik ve kardeşlikle ortaya çıkmıştır.

24 yıl önce 100.yılla sözleşme yaparken Türk devrinin ve Türk yüzyılının hayalini kurduk. 55.yıl dönümü münasebetiyle Ankara'da düzenlediğimiz toplantı muhteşem bir havada geçmiştir. 55 yıl yürektir yükseliştir. 55 yıl şereftir, şeriftir ve şehadettir. Tuzak kurdular karalamalar attılar şükürler olsun hayalleri kabusa döndü. Bu dava kutludur. Hakkın ve halkın davasını sekteye uğratacak bir alçak henüz doğmamış doğması da beklenemez. Ülkücü doğduk ülkücü yaşadık ecel kapıyı çaldığında can emaneti ülkücü olarak teslim edeceğiz.

ÖZGÜR ÖZEL'E DEM'Lİ ÇAY CEVABI

Özgür Bey, demli çay içip içmediğimizi merak etmiş. Boşuna zahmet etmesin, harman yeri dişlemesin, çalı gibi gezmesin. Çayı severiz sağlık açısından ve doktorların tavsiyesine uyarak, açık olursa daha da severiz.

Ancak, demin çayda gemin atta olmasını bekleriz. Özgür Bey, maşallah ayakkabı mağazası gibisiniz, Allah için sizde her numara olduğu görülüyor.

Demli çay baş göz üstüne ama demlenmiş, dejenere olmuş bir siyasete elbette hayır diyoruz ve demeyi de sürdüreceğiz.

CHP’nin DEM’lenmesi, çayın dem alması gibi değildir. Bu dem başka demdir.

31 Mart seçimlerine 48 gün kala CHP gizli pazarlıklar içine girmiştir. Saklı gerçekler kirli ilişki ağları dikkatten kaçmayacaktır. 31 Mart seçimlerinde alayının foyası ortaya çıkacaktır. DEM’in ayak oyunları hiçbir işe yaramayacaktır. Demlenmiş CHP Türkiye’den kopmuştur. Kılıçdaroğlu'nun ahı tutacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonu yaptığı açıklamada şunları söylemişti:



"DEM Parti kendi sürecini yönetiyor, toplanıyor. Bir karar verilecek mikrofonlar önümüzde ‘DEM Parti aday çıkarmayacak. Size DEM’leniyor diyorlar, ne diyeceksiniz?’ Mikrofonlar önümüzde ‘DEM ile anlaştınız İstanbul’da büyükşehirlerde aday çıkarmıyor, sizi destekliyor.



Bunun DEM Parti ile anlaşmak olduğunu söylüyorlar, ne diyeceksiniz?’ Bu mikrofonlar neden gitmiyor Bahçeli’nin önüne? Bahçeli bu sabah demli çay mı içiyormuş? Bu mikrofonlar neden Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne? Terörle işbirliği mi yapmış?...



İlk gün söyledim. Başak Demirtaş ya da bugün ilan edilen adaylar. Her birisinin aday olmak en demokratik hakkıdır. Her partinin aday çıkarması en demokratik hakkıdır."

BÜYÜKERŞEN'E TEPKİ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in eğer akli melekeleri gitmemişse gündeme bomba gibi düşen aşağılık sözleri CHP'nin özetidir. Osmanlı İmparatorluğu devletin adıdır. Milletin adı da Türk'tür. Türklüğe karşı bin yıllık sinmiş kin ve nefret bugünkü CHP yönetimini görünce yeniden doğrulmuştur. Eskişehirli vatandaşlarım böylesi kötü ve köhne zihniyeti hak etmiyor. Büyükerşen'in aklında ne varsa diline yansımıştır. "

BAHÇELİ, ERDOĞAN'IN SİSİ'YE GÖRÜŞMESİNDEN MUTLU

Bahçeli, ayrıca AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçmişte darbeci dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile 12 yıllık aranın ardından görüşecek olmasını da ‘barış ve istikara’ katkı sağlayacak bir gelişme olarak niteledi.

Bahçeli konuşmasının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 12 yıllık aradan sonra yarın gerçekleştireceği Mısır ziyareti, bu çerçevede Mısır Cumhurbaşkanı’yla görüşecek olması bölge barış ve istikrarına önemli bir katkıdır.

Bu kritik ziyarette ticaret, enerji ve savunma alanlarında güçlü temas ve işbirliğinin doğması her iki ülkenin de çıkarınadır.

Türkiye ile Mısır arasında kurulacak sağlam diyalog köprülerinin inanıyorum ki, önemli, öncelikli ve müspet sonuçları olacaktır.

İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’a askeri operasyon yapma ihtimalinin iyice gün yüzüne çıktığı bir dönemde, Türkiye ile Mısır’ın kırgınlıkları, anlaşmazlığa neden olan konu başlıklarını bir kenara bırakarak ortak tarih, kültür ve inanç ekseninde bir araya gelmesi Ortadoğu’da dengeleri değiştirecektir.

Türkiye İsrail’in bu muhtemel operasyonuna karşıdır. Aynı şekilde Mısır da karşıdır.

Türkiye ile Mısır’ın beraberce çözemeyeceği, üstesinden gelemeyeceği bir sorun yoktur."