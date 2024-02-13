Erdoğan'a şükranlarını sundu: Okullarda AKP reklamı

Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyetin 100. yılına özel “Türkiye Yüzyılı’nın Yüz Akı 100 Eseri” adlı bir albüm yayımladı. Albümde, AKP döneminde yapılan millet bahçeleri, Marmaray, Avrasya Tüneli ve Togg tanıtıldı.

Erdoğan'a şükranlarını sundu: Okullarda AKP reklamı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarına özel “Türkiye Yüzyılı’nın Yüz Akı 100 Eseri” adlı albüm önceki gün yayımlandı.

AKP’nin 2023 seçim propagandası olan “Türkiye Yüzyılı”na atıf yapılan albümün amacı “Türkiye’nin bu zamana kadarki birikim ve kazanımlarını milletin hafızasında tazelemek ve inancın başarıya dönüşme öyküsünün hatırasını yaşatmak amaçlanıyor. Bu doğrultuda, dünyada yankı uyandıran çalışmaların görünürlüğünü artırmak, çocukların ufkunu genişletmek ve onları cesaretlendirmek” şeklinde açıklandı.

ERDOĞAN'A ŞÜKRANLARINI SUNDU

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre; MEB’in resmi internet sayfasında yayımlanan albümün sunuş kısmında Bakan Yusuf Tekin, “Ülkemizin farklı sektörlerinden ve coğrafyalarından iyi uygulama örneklerinin yer aldığı bu çalışmanın amacı, öğrencilerimize yeni fikirler kazandırmak ve iyi uygulama örneklerini artırmaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde hayata geçirilen övünç kaynağı bu projelere emek veren ve katkılarını esirgemeyen herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Albümde AKP döneminde yapılan projeler bulunuyor. Bu kapsamda tartışma konusu olan Bolu Tüneli, Avrasya Tüneli, Togg, İstanbul Havalimanı, millet bahçeleri, Marmaray, merkezi hekim randevu sistemi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Ayasofya Kebri Şerif Camisi gibi projelere yer verildi.

TEK TEK TANITILDI

AKP’nin projeleri albümde tek tek tanıtıldı. Millet bahçeleri için “Tüm milletlerde refah ve kalkınma göstergelerinden biri bahçe düzenlemeleridir. Bugüne kadar, Türkiye genelinde 81 ilde toplam 70 milyon 879 bin 256 metrekarelik alanda 460 adet millet bahçesi projesi üzerinde çalışılmış ve 15 milyon 697 bin 227 metrekarelik alanda 137 millet bahçesi tamamlanmıştır” denildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) de bir başarı olarak tanıtıldı. CİMER için “Türkiye İletişim Modeli’nin önemli bir parçası olan CİMER, katılımcı demokrasinin güçlü bir örneği olarak, vatandaşlara yönetime doğrudan katılma ve idari denetleme imkânı sunmaktadır” ifadeleri kullanıldı. Bunların yanı sıra albümde “İHA”, “Hürjet”, “Altay”, “Gökbey”, ulusal denizaltı “Milden” gibi savunma sanayisindeki projeler de aktarıldı.

Etiketler
Milli Eğitim Bakanlığı MEB AKP
Baklavadan bile lezzetli olduğu söyleniyor! Yunan Tatlısının işte hazırlanışı Baklavadan bile lezzetli olduğu söyleniyor! Yunan Tatlısının işte hazırlanışı
Show TV'deki Sandık Kokusu dizisinden veda... Artık kadroda yer almayacak Show TV'deki Sandık Kokusu dizisinden veda... Artık kadroda yer almayacak
Muhalefet belediyeleri engellenirken... Erdoğan AKP'li belediyeye bağış yapacakmış... Erdoğan AKP'li belediyeye bağış yapacakmış...
AKP İzmir adayı Hamza Dağ, barlar sokağına gittiği gece 'heyecandan uyuyamamış' AKP İzmir adayı Hamza Dağ, barlar sokağına gittiği gece 'heyecandan uyuyamamış'
CHP, İstanbul'da 39 ilçe başkan adayını açıkladı: İmamoğlu'nun sözleri dikkat çekti CHP, İstanbul'da 39 ilçe başkan adayını açıkladı
Gürsel Tekin CHP'den istifa etti Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
ÇOK OKUNANLAR
Son ankette seçmenin tercihi belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan birinci çıkacak parti! Son ankette seçmenin tercihi belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan birinci çıkacak parti!
Prof. Ahmet Ercan 'güvenli' dedi, 24 ili açıkladı: 'Depremden kaçmak için o şehirleri seçmeyin' Prof. Ahmet Ercan 'güvenli' dedi, 24 ili açıkladı
'Böyle bir şey görmedim' dedi, son anketi canlı yayında açıkladı 'Böyle bir şey görmedim' dedi, son anketi canlı yayında açıkladı
Sivrisineklerin en çok ısırdığı kan grubu belli oldu Sivrisineklerin en çok ısırdığı kan grubu belli oldu
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe karanlığa gömülecek, tedbirinizi alın! İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe karanlığa gömülecek, tedbirinizi alın!